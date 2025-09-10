lazığ Çaydaçıra Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Şilan Tokpınar (27), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. 28 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Tokpınar'ın durumu ciddiyetini koruyor. Kazada sürücü B.Ç.'nin trafik kurallarını ihlal ettiği, Şilan'ın ise kusursuz olduğu tespit edildi. Acılı anne Medine Tokpınar, sürücünün yüksek hızla ve kasıtlı şekilde ters istikametten geldiğini belirterek, "KGYS kayıtları gösteriyor. Kızıma çarpan sürücü hatalı çıktı, adalet istiyorum. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor" dedi. İHA