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Giriş Tarihi: 22.12.2023

Kızımı kurtarın

Kızımı kurtarın
Kocaeli Kartepe'de 2 kızıyla yaşayan Emine Soylu ile komşusu 2 çocuk annesi Büşra K.'nın hayatları 5 Aralık'ta kabusa döndü. Eşi Büşra K.'ya "Ben gidiyorum" diye mesaj atan 28 yaşındaki M.K., daha sonra komşusu Emine Soylu'yu arayıp "Kızın benim yanımda onu da aldım gidiyorum" dedi. Soylu polise başvurdu ancak "Kızınız reşit" yanıtını aldı. Pes etmeyen anne hukuk mücadelesi başlattı. Kızına psikologların "dürtüsellik" teşhisi koyduğunu söyleyen Soylu, mantıklı kararlar alamadığı gerekçesiyle kızı için vesayet davası açtı. Kızı M.Ö.S.'nin eve dönmesi ve eğitimine devam etmesi için yardım bekleyen anne, kızının odasında oyuncaklarına sarılıp, gözyaşı döküyor. İHA

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Kızımı kurtarın
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