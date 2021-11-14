"Kızımın aşısını yarıyıl tatilinde yaptıracaktık"

Osmaniye'de koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede 15. günde yaşam mücadelesini kaybeden 10. sınıf öğrencisi Selma Gülce'nin babası Halil Gülce, SABAH'a konuştu. Acılı baba Halil Gülce, "Eşimle ben 2 doz aşımızı da yaptırdık. Kızım aşısızdı. 2 çocuğumun aşısını yarıyıl tatilinde yaptırmayı planlıyorduk" dedi.

Ev hanımı Sevim Gülce (40) ile bir restoranda çalışan Halil Gülce'nin (39) 17 yaşındaki kızları Selma Gülce koronavirüse yakalandı. Bahçe Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Selma Gülce, tedavi için Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her geçen gün durumu kötüleşen genç kız, yoğun bakıma kaldırıldı. Entübe olan Selma Gülce, 15 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

HAYALİ DOKTOR OLMAKTI

Kızının herhangi bir kronik rahatsızlığının olmadığını söyleyen baba Halil Gülce, "Eşim ve ben 2 doz koronavirüs aşımızı olduk. Kızım Selma ile 10 yaşındaki oğlum Utku'nun aşısını evde rahat etsinler diye bir haftalık okul tatilinde yaptırmayı planlıyorduk. Kızımla en son yoğun bakıma girmeden önce konuşmuştuk. Telefonda bana, 'Baba, iyileşip evime geleceğim' diyordu. Ama olmadı. Selma'm çok çalışkandı ve hayali doktor olmaktı. Ama o da nasip olmadı" dedi.