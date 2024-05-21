Kızımın mezarına gittiğimde ne diyeceğim

Gaziantep'te 2 yıl önce, 17 yaşında olduğu için ehliyeti bulunmamasına rağmen direksiyon başına geçen Osman Sarı, Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak'ın kullandığı scooter'a çarptı. 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Ezgi Alya Yiğit hayatını kaybederken, Şimal Toprak ise ağır yaralandı.Tutuklanan ve 28 gün sonra tahliye edilen Osman Sarı'nın, Gaziantep Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşması önceki gün yapıldı. Davayı sonuçlandıran mahkeme heyeti, Osman Sarı'yı taksirle öldürme suçundan takdiri indirim de uygulayarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.Karara tepki gösteren Ezgi Alya'nın babası Mehmet Yiğit, kamera görüntülerine rağmen olay yeri tutanaklarının doğru hazırlanmadığını öne sürerek, "Olay yeri inceleme tutanağında kızıma çarpıp metrelerce uzağa fırlattığı, bilirkişi raporunda ise aracın kızımı altına aldığı yazıyor. Kazayı bizzat yaşayan Şimal Toprak'ın ifadesi var. Sanık, kendi şeridinden çıkarak emniyet şeridindeki çocuklara çarpıyor.Osman SarıAdaletin gözleri, taraflar arasında ayrım yapmasın diye bağlıdır. Ama bizim olayda gözleri açıldı. Verilen ceza şaka gibi geliyor. Ciğerimiz yanıyor. 8-9 yıl gibi bir ceza olsaydı hiç olmazsa kızımın mezarına gider, anlatırdık. Ama şimdi ne diyeceğiz? Bu olay beni bir günde 20 yıl yaşlandırdı. Kızımızın canını alan ehliyetsiz sürücünün hak ettiği cezayı alması için mücadelemize devam edeceğiz.