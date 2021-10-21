İstanbul
'da Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu öğrencisi Bengi Ceren Akıllı (13), geçen pazartesi günü İngilizce dersinde sunum yaptı. Sunumun ardından "Başım ağrıyor, revire gidebilir miyim" diyerek öğretmeninden izin alıp hemşirenin yanına gitti. Bu sırada annesini de arayıp, "Gelip beni alabilir misin?" dedi. Revirde bir anda ağzından köpük gelen ve kusmaya başlayan Ceren yere yığıldı. Kalbi duran Akıllı'nın kalbi çalıştırıldı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ceren'in çok nadir görülen bir beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. "Beyin anevrizması" teşhisiyle yoğun bakıma alınan Ceren, 3 gün süren ölüm kalım savaşına yenik düştü. Ceren'in anne ve babası, beyin ölümü gerçekleşince, 'Kızımız başkalarında hayat bulsun. Onların yavruları kurtulsun' diyerek organlarını bağışlama kararı aldı. Doktorlar, Ceren'in karaciğer ve böbreklerini aldı. Organların İstanbul'daki 3 hastaya nakledileceği bilgisine ulaşıldı. Ceren'in ani ölümü, ailesinin yanı sıra okulunu ve sporcusu olduğu Tuzla Yelken Kulübü
'nü yasa boğdu. Okulu başsağlığı mesajı yayımladı: "7-J sınıfımızdan sevilen, başarılı öğrencimiz Bengi Ceren Akıllı, 18 Ekim Pazartesi günü okulumuzda ani gelişen sağlık problemi nedeniyle hastanede tedavi görmekteyken 20 Ekim Çarşamba günü yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Ailesi başta olmak üzere, sınıf arkadaşlarına, öğretmenlerimize ve EKO ailemize, tüm sevenlerine sabırlar dileriz. Başımız sağolsun" denildi. Türkiye Yelken Federasyonu
ile Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü
de başsağlığı mesajı yayımladı. Bengi Ceren Akıllı'nın, bugün öğle Ataşehir Hz. Ebubekir Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sancaktepe
'de defnedileceği öğrenildi.
MELEK GİBİ BİR KIZDI
SABAH'A konuşan dedesi Remzi Baktemur
yaşananları şöyle anlattı: "Her şey 5 dakika içinde gerçekleşiyor. Revire giderken de annesini arıyor. Hemşirenin yanında bir anda ağzından köpük gelmiş ve kusmaya başlamış. Kalbi durmuş. Hemşire ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılmış. Önce kalp krizi sanmışlar. Ender görülen bir şekilde beyin kanaması geçirdiğini söylediler. Torunum ders aralarında bile arkadaşlarına dersleri için yardımcı olan, melek gibi bir kızdı."