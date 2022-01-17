‘Kızın bana emanet’ demişti

İstanbul Maltepe'de Seda Nur Şen'in (24) otel odasındaki şüpheli ölümüne ilişkin tutuklanan Serdar Yazıcı'nın (32) 19 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşması dün görüldü. Sanık Yazıcı, suçlamaları kabul etmezken anne Sevinç Şen, gözyaşlarıyla olay günü yaşadıklarını anlattı. Kızının uyuşturucu tedavisi nedeniyle ayağında çip takılı olduğunu ve doktorun evde durmasını söylediğini hatırlatan Sevinç Şen, 'Sanık bana 'Kızınız bana emanet' dedi. Sonrasında kızım gece bana mesaj attı. İyi olup olmadığını sordum. En son ben bankadayken polisler beni aradı" diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti. Otel görevlisi ve Seda Nur Şen'in arkadaşının da tanık olarak dinlendiği duruşmada mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.