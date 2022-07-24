İstanbul'un Kağıthane İlçesi'ne bağlı Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir süpermarket içerisinde meydana gelen olayda Z.B. (53) isimli yankesici, kasada sıra bekleyen S.B.'nin cep telefonunu çaldı. Yankesici Z.B., kızı Z.B.'ye (36) de "Perdeleme" yaptırdı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Anne-kız yankesicilerin aynı mağazanın içerisinden çeşitli kıyafet ve temizlik malzemeleri çaldıkları da tespit edildi.
Kızına “Perdeleme” yaptırdı! Anne-Kız yankesiciler suçüstü yakalandı | Video
İkili aynı süpermarket içerisinde Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen iki yankesici tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.