Haberler Yaşam Haberleri Kızına “Perdeleme” yaptırdı… Anne-Kız yankesiciler suçüstü yakalandı
Giriş Tarihi: 24.7.2022 13:20 Son Güncelleme: 24.7.2022 13:45

Kızına “Perdeleme” yaptırdı… Anne-Kız yankesiciler suçüstü yakalandı

İstanbul’da kızıyla birlikte girdiği süpermarketlerde kızına “Perdeleme” yaptırarak yankesicilik olayları gerçekleştiren bir kişi; Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kızına “Perdeleme” yaptırdı… Anne-Kız yankesiciler suçüstü yakalandı

İstanbul'un Kağıthane İlçesi'ne bağlı Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir süpermarket içerisinde meydana gelen olayda Z.B. (53) isimli yankesici, kasada sıra bekleyen S.B.'nin cep telefonunu çaldı. Yankesici Z.B., kızı Z.B.'ye (36) de "Perdeleme" yaptırdı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Anne-kız yankesicilerin aynı mağazanın içerisinden çeşitli kıyafet ve temizlik malzemeleri çaldıkları da tespit edildi.

Kızına “Perdeleme” yaptırdı! Anne-Kız yankesiciler suçüstü yakalandı | Video

İkili aynı süpermarket içerisinde Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen iki yankesici tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Kızına “Perdeleme” yaptırdı… Anne-Kız yankesiciler suçüstü yakalandı
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