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Giriş Tarihi: 12.2.2022 15:43

Kızını bıçaklayarak öldürmüştü: İfadesi pes dedirtti!

DHA
Kızını bıçaklayarak öldürmüştü: İfadesi pes dedirtti!

Kayseri'de, kızı Şahinder Karakulak'ı (40) boğazından bıçaklayarak öldüren Basri Karakulak (65) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Karakulak iddianamedeki ifadesinde, "Şahinder, eşimin saçından tutmuş bağırıyordu. Onları ayırmak istedim. Bu sefer benim üzerime yürümeye başladı. Beni döveceğini düşündüm. Çok sinirli olduğunu görünce korkudan üzerimdeki bıçağı sağa sola savurdum. O korkmayıp, üzerime geldi. Boynuna isabet etti" dedi.

Kan donduran olay, geçen yıl 15 Kasım günü akşam saatlerinde Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Basri Karakulak, kızı Şahinder Karakulak ile eşini darbettiği iddiasıyla tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Basri Karakulak, üzerindeki bıçakla 2 çocuk annesi kızını boğazından bıçaklayıp öldürdü. Karakulak, ardından polisi arayıp kızının öldüğünü söyledi. Cinayet şüphelisi Basri Karakulak, tutuklanıp cezaevine kondu.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, Basri Karakulak hakkında, 'kızı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen Basri Karakulak, kızı Şahinder Karakulak ile komşu olduklarını anlatarak, "Kızım benim üst katımda oturuyordu. Şiddetli bağırma sesleri geldi. Yukarı çıktım. Şahinder, eşimin saçından tutmuş bağırıyordu. Onları ayırmak istedim. Bu sefer benim üzerime yürümeye başladı. Beni döveceğini düşündüm. Daha önce bana hiç şiddet uygulamadı. Ben de ona bir tokat dahi atmamıştım. Çok sinirli olduğunu görünce korkudan üzerimdeki bıçağı sağa sola savurdum. O korkmayıp, üzerime geldi. Bıçağın değip değmediğini görmedim. Şiddetli kan gelince korktum. Şahinder de yavaşça dizinin üstüne çöktü. Polisi arayıp, öldüğünü söyledim. Öldürme kastıyla davranmadım. Olay bir anda gelişti. Kendimi savunmak için bıçağı savurdum. Boynuna isabet etti. Çok pişmanım ve üzgünüm" ifadelerini kullandı.
Sanık Basri Karakulak'ın ileriki günlerde yargılanmasına başlanacak.

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Kızını bıçaklayarak öldürmüştü: İfadesi pes dedirtti!
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