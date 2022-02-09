Kızını boğarak öldüren anne mahkemede tüm detayları anlattı: Poşeti ağzına bastırdım

"TELEFONLARIMIZI SATIP UYUŞTURUCU ALIRD"

Ayşe Vural'ın ardından tutuksuz sanıklara söz verildi. Ablası Zeynep'in çok defa intihara teşebbüs ettiğini söyleyen Ömer Vural, "Olaydan 4 ay önce Muğla'nın Marmaris ilçesinde intihara kalkıştı. Onu aldık. Dönerken giden arabadan kendini attı. Anne ve babama şiddet uygulardı. Tabak çatal fırlatıyordu. Gece yatarken zarar verir korkusuyla kapılarımızı kilitleyip yatardık. Gökhan isimli birinden uyuşturucu alıyordu. Uyuşturucu almak için telefonlarımızı bile satıyordu. Olay günü babamla salondaydık. Annem de Zeynep'le ilgileniyordu. Çıkan arbedeyi duymadım. Sonrasında annem beni çağırıp Zeynep'in sızdığını söyledi. Kucaklayıp odasına götürdüm. Uyuduğu zaman 1 gün kalkmazdı. Ertesi gün sabah annem babamla bizi çağırdı. 'Zeynep bana saldırdı, kendimi korumak için öldürdüm' diyerek teslim olmaya gitti" dedi.

"HER ŞEYİMİZİ KAYBETTİK"

Zeynep Vural'ı uyuşturucudan kurtarmak için çok fedakarlık yaptıklarını kaydeden tutuksuz sanık baba Saffet Vural ise şöyle konuştu:

"Cebimi yoklayıp cüzdanımı almaya çalışırdı. Bugüne kadar 3 cep telefonumu satıp parasıyla uyuşturucu aldı. Para için bıçakla tehdit ederdi. Gece canı sıkılınca çıkar gider, 3-4 gün sonra taksiyle dönerdi. Dönünce de 2-3 gün uyurdu. Annesinin üzerine bilerek sıcak su döktü. Kardeşine bıçakla saldırmıştı. Nedenini sorduğumda halüsinasyon gördüğünü anladım. Hamile kız kardeşini yere yatırıp bıçaklama girişiminde bulundu. 11 sene çok acı yaşadık. Onu kurtarmak için yapmadığımız fedakarlık kalmadı. Ayşe'nin hiçbir suçu yok. Zeynep'le uğraşırken biz de her şeyimizi kaybettik. Ayşe bizi çağırıp Zeynep'i öldürdüğünü söylediğinde olaydan haberim oldu."

Sanıkların ardından tanık olarak dinlenen ailenin en küçük kızları E.A.'nın eşi T.A., Zeynep'in ailesine şiddet uyguladığını öne sürdü. T.A., "Zeynep özellikle son 1 yıldır ailesine şiddet uyguluyordu. Benim çocuklarımı öldürme planları yapıyordu. Bir defasında da eşimin boğazını sıkarak ona saldırdı" dedi.

"NORMAL BİR YAŞAM SÜRÜLMEDİĞİ ÇOK AÇIK"

Sanıkların ardından söz alan sanık avukatı Mehmet Ali Orman, "Evde normal bir yaşam sürülmediği çok açık. Herhangi normal bir evde gürültü gelince hemen bakılır ancak bu evde gürültü patırtı normal bir durum. Tedbir amaçlı bitişikte bulunan bir ev, Zeynep'ten kaçıp dinlenme amaçlı bir ev olarak kullanılmış. Müvekkilin ne kadar çırpındığı çok açıktır. Müvekkil olaydan 5 ay önce Zeynep'in devlet zoruyla tedavi olması için savcılığa kadar gitmiş ve ne yapacağını kestiremediklerini söylemiş. Müvekkilim kendini savunmuştur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından mahkemede ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Ayşe Vural'ın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıkların adli kontrol şartlarının yurt dışı çıkış yasağı olarak değiştirilmesine, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine ve dosyadaki eksiklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.