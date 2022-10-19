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Giriş Tarihi: 19.10.2022 17:47

Kızını boğarak öldüren anneden kan donduran ifade: Eşarpla sıktım hareketsiz kalınca bıraktım

Ankara’da lise öğrencisi kızı Esmanur Çakmak’ı kendisine hakaret ettiği için öldüren Hamide Çakmak mahkemede “Sinir krizi geçirdim, başımdaki eşarbı boynuna sarıp sıktım, hareketsiz kalınca da bıraktım” dedi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Kızını boğarak öldüren anneden kan donduran ifade: Eşarpla sıktım hareketsiz kalınca bıraktım

Ankara'da lise öğrencisi kızı Esmanur Çakmak'ı boğarak öldüren Hamide Çakmak hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Alt soydan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Çakmak,
kızının daha önce evden kaçtığını, sevgilisine gittiğini, bu nedenle kendisiyle sürekli tartıştıklarını söyledi. Çakmak, "O gece kızım kendisini odasına kilitlemişti, yedek anahtarla kapıyı açtım. Yine tartışmaya başladık, bana hakaret içeren ifadeler kullanınca sinir krizi geçirdim, başımdaki eşarbı boynuna sarıp sıktım, hareketsiz kalınca da bıraktım" dedi.

Hamide Çakmak'tan şikayetçi olmadığını söyleyen baba Yunus Çakmak, olay sırasında iş yerinde olduğunu söyledi. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Kızını boğarak öldüren anneden kan donduran ifade: Eşarpla sıktım hareketsiz kalınca bıraktım
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