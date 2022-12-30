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Giriş Tarihi: 30.12.2022 13:18

Kızını boğarak öldüren anneye ağırlaştırılmış müebbet

Ankara’da 17 yaşındaki kızı Esma Nur Çakmak’ı boğarak öldüren anne Hamide Çakmak’a 'Alt soydan çocuğu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Kızını boğarak öldüren anneye ağırlaştırılmış müebbet

Ankara'nın Mamak ilçesinde 22 Ocak'ta Hamide Çakmak, polisi arayıp kızını ipe asılı bulduğunu ve intihar ettiğini söyledi. Evdeki incelemede polis, el ve kollarında yara izi bulunan baba Yunus Çakmak ile çelişkili ifadeler veren anne Hamide Çakmak'ı gözaltına aldı.

Sorguda kızını öldürdüğünü itiraf eden Hamide Çakmak tutuklandı, Yunus Çakmak ise serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hamide Çakmak hakkında 'Alt soydan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açmıştı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Hamide Çakmak son sözünde "Bir şey demiyorum. Adaletinize güveniyorum" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti anne Çakmak'a 'Alt soydan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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Kızını boğarak öldüren anneye ağırlaştırılmış müebbet
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