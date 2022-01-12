Kızını cinayete kurban veren baba titiz çalışmaları için yetkililere teşekkür etti

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'nde, 15 Ağustos 2017'de yaşanan olayda, 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak, göğsüne bıçak saplanmış ve başı taşla ezilmiş halde ormanlık alanda ölü olarak bulunmuştu. Cinayeti aydınlatmak için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ile Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri faili meçhul olarak kalan Pınar Kaynak cinayetini çözmek için özel birim kurdu. Her bir ayrıntıyı ile tek tek inceleyen jandarma ekipleri, Kaynak'a ait cep telefonunun kayıp olduğunu tespit etti.

Cep telefonunun sinyallerinden yola çıkan jandarma ekipleri, Mustafa Gülyüz'e ait olan hattın kayıp telefondan sinyal verdiğini belirledi. Bunun üzerine hareket eden jandarma ekipleri, Kocaeli'nde bulunan Mustafa Gülyüz'ü gözaltına alarak Trabzon'a getirdi. Buradaki ifadesinde Mustafa Gülyüz'ün cep telefonunu Pazarkapı'da bir yerden aldığını ve İstanbul'da sattığını öne sürdü. Jandarmada DNA'sı için kendisinden kan alınan Mustafa Gülyüz'ün sonuçları Ankara Jandarma Kriminal Komutanlığa gönderildi. Burada yapılan eşleşmede Pınar Kaynak'ın üzerinden alınan sperm örneğiyle uyuştuğu tespit edildi.

ADLİ TIP RAPORUNDA KAYNAK'IN CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIĞI TESPİT EDİLDİ

Göğsüne bıçak saplanan, başı taşla ezilmiş halde bulunan Pınar Kaynak cinayetinin 2 sanığı üçüncü kez hakim karşısına çıktı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa Gülyüz Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Necati Parmak ise Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılmıştı. Tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K. ise duruşma salonunda hazır bulundu. Pınar Kaynak'ın ailesinin, tanıkların ve tarafların avukatlarının katıldığı duruşmada Mahkeme başkanı tarafından Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu'nca hazırlanan rapora göre maktul Pınar Kaynak'ın cinsel saldırıya uğradığına karar verildiği belirtildi. Cumhuriyet savcısı, beyanında sonraki celse yazılı mütalaayı sunacaklarını belirterek, sanıklar Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak'ın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suçun katalog suçlardan olması gerekçeleriyle tutukluluk hallerinin, diğer sanıkların ise adli kontrol kararlarının devamını talep etti.

DURUŞMA 10 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Sanık avukatları ise beyanlarında, müvekkillerinin bir sonraki celse SEGBİS üzerinden değil de mahkeme salonunda hazır bulunarak savunma yapmalarını talep ederken, tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K. de Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu raporuna itirazları bulunmadığını belirterek beraatlerini talep etti. Mahkemeye heyeti ,sanık avukatlarının müvekkillerinin duruşmaya mahkemede katılma taleplerinin reddine ,sanıklara ait sim kart ve cep telefonlarına ait verilerin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na gönderilerek telefon analiz raporu çıktısının mahkemeye gönderilmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşmayı 10 Şubat'a erteledi.

Duruşmanın ardından baba Mehmet Kaynak, ilk başlarda umutsuzluğa düştüğü davanın, bugünkü noktaya gelmesinden dolayı içinin rahatladığını belirterek, "Kızı Pınar Kaynak'ın Trabzon Adlı Tıpta örnekleri alınmıştı. Ankara Adlı Tıptan rapor istenmişti . Dünkü duruşmada avukat tekrar gelen raporlara itiraz etti. Adli Tıp Raporunda ise kızımın tecavüz edilerek öldürüldüğü tekrar meydana çıkmış oldu. Sanıklar duruşmadaki savunmaları biz etmedik yapmadık yönündeydi. Önümüzdeki diğer aşamalarda kızın telefonu zaten onda çıkıyor DNA örnekleri tutuyor buna rağmen biz yapmadık diyorlar" dedi.

YETKİLİLER TİTİZ ÇALIŞIYOR

Baba Mehmet Kaynak, "Davamızda şu an gelinen aşama içimizi rahatlattı .Davamızla ilgili Emniyet, Jandarma ve Savcılarımız çok titiz çalışıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Kızımın ölümü sonrası başlayan dava aşamasında İlk başlarda umutsuzluğa düştüğüm zamanlar olmuştu .Ancak olayda deliller ve olayın aydınlatılmasına çok az kaldı.Bu durumda da kafamız iyice rahatlamış oldu. Mahkeme 4.duruşmayı 10 Şubata erteledi. O duruşmada büyük ihtimalle kararın çıkmasını bekliyoruz", diye konuştu.