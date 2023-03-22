Kızını döven eşine engel olamadı, balkondan atladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan M.Ç., tartıştığı kızını darp etmeye başladı. Anne Elena Ç. (41) ise kızını dayaktan kurtarmak için eşine engel olmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Eşinin kızına dövmesine engel olamayınca sinir krizi geçiren Elena Ç., 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya atladı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Elena Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Baba M.Ç. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay yerine gelen ailenin yakınları büyük üzüntü yaşadı.