Kızını göremediği için pompalı tüfekle dehşet saçtı

"KIZIMI GÖSTERMEDİLER"

Ahmet Doğan ifadesinde, bir süre önce boşandığı eşinin kendisine kızını göstermediğini belirterek, "Oğlum F.D. ile sabah kızımı görmek için okula gittik. Abdulaziz Güneş elinde bıçakla bana ve oğluma saldırmaya kalktı. Araya öğretmenler girdi. Bizi okul bahçesine götürdüler. Onlar da kapının dışındaydılar. Oğluma arabadan silahı getirmesini söyledim. Daha sonra Abdulaziz Güneş, elinde bıçakla bana doğru gelmeye başladı. İlk önce eski eşimi vurdum. Daha sonra Abdulaziz Güneş'i vurdum. Recep Güneş, bulduğu bir sopayla bana doğru koşmaya başladı. Onu vurduktan sonra kaçtık" ifadelerini kullandı. Baba ve oğlu işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.