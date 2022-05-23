Kızını intihara teşvik eden babaya 8 yıl hapis cezası! Babası "Hadi atla işimi kolaylaştır" deyince balkondan atladı

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'deki duruşmaya tutuklu sanık Hacı Ş. cezaevinden görüntülü olarak bağlandı. Haci Ş.'nin eşi Hacer Ş. ve mağdur kızı A.Ş. de duruşmaya katıldı.Tutuklu sanık Haci Ş. son savunmasında evliliği boyunca çocuklarına ve eşine şiddet uygulamadığını söyleyerek, "Evladına kıyacak kadar cani bir baba değilim. Evime ve aileme bağlı bir insanım. Cezaevinde kaldığım süre boyunca ailem zor durumdadır. Ben suçu işlemiş olsaydım kızım ve ailem ziyaretime gelmezdi. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.Sanık avukatı ise "Müvekkilim öldürme kastıyla hareket etmemiştir. Terbiye etmek kastıyla hareket etmiştir. Tokatladığı varsayılsa bile öldürme kastıyla hareket etmemiştir. Müvekkil kızına terbiye amacıyla kızmıştır. O esnada atlayacağım demesi üzerine atlarsan atla demiş olsa bile öldürme kastı olarak kabul edilemez. Suçun unsurları oluşmamıştır. Müvekkilimin beraatını ve tahliyesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.Mağdur A.Ş.'nin avukatı, sanıktan şikayetçi olmadıklarını belirterek tahliyesini talep etti.Mahkeme heyeti tutuklu sanık baba Haci Ş.'yi "Cebir ve tehdit altında kızını intihara yönlendirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı. Sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı önce müebbet hapis cezasına indiren heyet, ardında 'iyi hal indirimi' uygulayarak 8 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, Haci Ş.'nin tahliyesine karar vererek yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının iddianame ve mütalaasında, Haci Ş.'nin, 8 Ocak 2022 gecesi Instagram'da erkeklerle konuştuğunu görmesi üzerine kızı A.Ş.'yi darp ettiği, bunun üzerine A.Ş.'nin pencereye çıktığı anlatılıyor.A.Ş'nin, kardeşinin "Aşağı in" demesi üzerine indiği, babasının da kızına tokat attığı, A.Ş'nin bu kez balkona çıktığı belirtiliyor. Babasının "Atlarsan atla, işimi kolaylaştırırsın" demesi üzerine A.Ş'nin aşağı atladığı ve olaydan yaralı kurtulduğu belirtiliyor.