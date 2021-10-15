Kızını kaçıran İranlı baba için film gibi operasyon

DENİZLİ
'DE, İran uyruklu Ramin Fotovat
(40), iki arkadaşıyla birlikte boşandığı eşinin gözüne biber tozu atıp, darp ettikten sonra velayeti annesinde olan kızı A.F.'yi (8) kaçırdı. Polis, babayı İran'a gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı
'nda yakaladı. Kaçırılan A.F. annesine teslim edildi. Ramin Fotovat ile iki arkadaşı ise tutuklandı. Babanın yakalanması, polisin titiz çalışmasıyla gerçekleşti. Ekipler annenin ihbarı üzerine bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerden anne-kızın yolda yürürken arkalarından 2 kişi tarafından takip edildikleri belirlendi. A.F.'nin plakası kapatılmış bir otomobille kaçırıldığı tespit edildi. Denizli polisi, Fotovat ile 2 arkadaşının 1 Ekim'de İran'dan Türkiye
'ye giriş yaptıkları ve dönüş için İstanbul Havalimanı'ndan bilet aldıkları bilgisine ulaştı ve operasyon gerçekleştirildi. Yunus Emre KAVAK
/SABAH