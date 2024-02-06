Kızını öldüren baba 9 yıl sonra yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Hani İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu kızını öldüren E.B.'nin gizlendiği yer tespit edildi.

Yaklaşık 9 yıl önce kızı N.Ü.'yü namus davası gerekçesiyle av tüfeği ile vurarak öldüren ve "Nitelikli Şekilde Kasten Öldürme" suçundan 9 yıldır aranan E.B.'nin yakalanması için operasyon başlatıldı. Jandarma timlerinin söz konusu adrese gerçekleştirdiği baskında, E.B., yakalandı. Jandarmadaki ifade işlemlerinden sonra mahkemeye çıkarılan E.B., tutuklanarak cezaevine konuldu.