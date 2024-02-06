Haberler Yaşam Haberleri Kızını öldüren baba 9 yıl sonra yakalandı
Giriş Tarihi: 6.2.2024 13:51 Son Güncelleme: 6.2.2024 14:16

Kızını öldüren baba 9 yıl sonra yakalandı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde av tüfeğiyle kızını namus meselesi iddiasıyla öldürdüğü gerekçesiyle 9 yıldır aranan baba jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kızını öldüren baba 9 yıl sonra yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Hani İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu kızını öldüren E.B.'nin gizlendiği yer tespit edildi.

Yaklaşık 9 yıl önce kızı N.Ü.'yü namus davası gerekçesiyle av tüfeği ile vurarak öldüren ve "Nitelikli Şekilde Kasten Öldürme" suçundan 9 yıldır aranan E.B.'nin yakalanması için operasyon başlatıldı. Jandarma timlerinin söz konusu adrese gerçekleştirdiği baskında, E.B., yakalandı. Jandarmadaki ifade işlemlerinden sonra mahkemeye çıkarılan E.B., tutuklanarak cezaevine konuldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kızını öldüren baba 9 yıl sonra yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA