Kızını öldürdü intihar süsü verdi

Samsun'un Atakum ilçesinde 59 yaşındaki Sultan Günaydın, tartıştığı öğretmen kızı 34 yaşındaki Tuba Bahar Günaydın'ı banyoda boğazını sıkıp boynunu kırarak öldürdü. Daha sonra intihar süsü vermek için kızının bileklerini kesti. Rehberlik öğretmeni Tuba Günaydın'ın, asker olan ağabeyi 2021 yılında Hakkâri'de şehit olunca yaşadığı psikolojik sıkıntıdan dolayı aynı dönemde eşinden boşandığı öğrenildi. Tuba Günaydın'ın Malatya'da iken 6 Şubat depreminde kliniğinin yıkıldığı, maddi sıkıntılar yaşadığı belirtildi.Rehberlik öğretmeni olan Tuba Günaydın, şehit ve gazi yakını kadrosundan Samsun'daki Sakarya ilköğretim Okulu'nda rehber öğretmen olarak göreve başladı. Gözünde sağlık sorunları yaşayıp sağ ayağı da kısmi felç olan Tuba Günaydın, annesi Sultan Günaydın ile yaşamaya başladı. Tuba Günaydın'ın annesi önceki gece 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak kızının banyoda sol bileği kesilmiş halde hareketsiz yattığını ve son dönemlerde psikolojik sorunları olduğunu söyledi. Olayın olduğu eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuba Günaydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Bileğini keserek intihar ettiği değerlendirilen Tuba Günaydın'ın otopside boynunda kırıklar olduğu anlaşılınca korkunç gerçek gün yüzüne çıktı. Gözaltına alınan anne Sultan Günaydın sorgusunda suçunu itiraf etti. Sultan Günaydın ifadesinde "Olay gecesi kanepeye uzandım yatıyordum. Kızım da banyoda dişini fırçalıyordu. Beni yanına çağırdı. Yanına gidince bana saldırdı. İttim yere düştü. Kalkıp yine saldırdı. Bu kez kendimi kurtarmak için boğazını sıktım, yere düştü. Hareketsiz yatıyordu. Ölmüştü. Mutfaktan bıçak aldım sol bileğini kesip intihar süsü verip polise haber verdim" dedi.Sultan Günaydın, sevk edildiği adliyede tutuklandı.