Kızını taciz eden kişiyi tüfekle öldürdü

Adana'da Mehmet A., kızını taciz ettiğini ileri sürdüğü Arda Demir'i av tüfeğiyle göğsünden vurarak öldürdü. Mehmet A., daha sonra olayda kullandığı tüfekle birlikte polise giderek teslim oldu.

KIZINI TACİZ ETTİ İDDİASI

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet A., aynı sokakta oturduğu Arda Demir ile kızını taciz ettiği iddiasıyla evinin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., evden aldığı av tüfeğiyle Demir'e ateş açtı. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Demir, yere yığılırken şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

POLİSE TESLİM OLDU

Ağır yaralı Demir, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Mehmet A., cinayette kullandığı değerlendirilen silah ile polise teslim oldu. Demir'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.