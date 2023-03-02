Kızını ve nişanlısını öldüren baba tutuklandı

Adana polisi olayla bağlantılı şüpheli veya şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada öldürülen kadın ve erkeğin nişanlı olduğu belirlendi. Polis olay yerine geliş güzergahındaki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede bir otomobilin hızla gittiği tespit edildi. Polis otomobilin hızlı gitmesinden şüphelenerek aracın sahibini tespit etti. Otomobil, hayatını kaybeden kızın babası Mehmet D.'ye (49) ait çıktı. Polis, şüpheli babayı Sarıçam ilçesindeki evine baskın yaparak yakaladı. Zanlı, emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlı babanın ifadesinde kızının Kocaman ile evlenmesine razı olmadığını belirterek, "Bu nedenle olaydan iki gün önce kızım beni polise şikayet ederek evden ayrıldı. Nişanlısı ile başka ile gittiler. Daha sonra ben telefonla nişanlısını arayıp konuştum. Nişanlısı benden kızımı bırakmam karşılığında tarla istedi. Ben de kabul ettim gelin konuşalım dedi. Adana'ya geldiler otomobilime alıp ormanlık alana gittik. Bir süre konuştuk. Kızımın nişanlısı bir süre sonra arabadan inip bana silah çekerek 'sen bizi buraya boşuna çağırmazsın ne yapacaksın' dedi. Ben de arabadan inip bir boşlukta Kocaman'ın üzerine atlayarak elinden silahı alıp kafasına ateş ettim. Bunun üzerine kızım da bana tepki gösterdi. Bu nedenle onu da silahı doğrulttum. Kızım kaçmaya çalıştı arkasından gidip onun da kafasına sıktım. Sonra olay yerinden otomobil ile hızla ayrıldım" dediği öne sürüldü. Baba ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.