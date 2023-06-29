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Giriş Tarihi: 29.6.2023

Kızını vermedi arabası kundaklandı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Kızını vermedi arabası kundaklandı
İstanbul Pendik'te yaşayan 52 yaşındaki şoför Selahattin S., 11 Haziran günü aracını park ettikten 2 gün sonra komşuları tarafından "Aracın yanıyor" telefonu aldı. Aracı küle dönen talihsiz adam soluğu karkolda aldı. Komşularının olay günü kapüşonlu bir kişiyi araç etrafında gezerken gördüklerini söyleyen Selahattin S., "Bu kişi daha önce bana gelerek kızımı isteyen Adem C. olabilir. Çünkü kızım bu şahsı istemediğini söylemişti. Biz de evlenme teklifini reddettik. İntikam amacıyla aracımı kundaklamış olabilir" diye ifade verdi. Gözaltına alınan Adem C., hakkında adli kontrol kararı verildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı aracın yandığı bölgedeki kamera kayıtlarını ve Adem C.'nin hts kayıtlarını incelemeye aldı.

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Kızını vermedi arabası kundaklandı
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