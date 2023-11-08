Kızının acısını anı köşesiyle dindirmeye çalışıyor

Güzellik merkezinin duvarlarının kızının fotoğraflarıyla kaplayan acılı anne Aysun Akbaş, kızının işletmesindeki sandalyesine de büyük bir fotoğrafını koyarak oraya kimseyi oturtmuyor.

Yeşim'in masasında defteri, ajandası, kalemleri, isimliği bile duruyor. SABAH'a konuşan anne Aysun Akbaş, "Kızımın güzellik merkezini anı köşesine çevirdim. Onun kalemini, ajandasını isimliğini bile saklıyorum. Onun anısını burada yaşatıyorum.

Duvarları onun fotoğrafları ile kapladım. Onun fotoğraflarına, çiçeklerine bakarak acımı hafifletiyorum, hasretimi bir nebze olsun gideriyorum" diye konuştu.