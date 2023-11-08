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Giriş Tarihi: 8.11.2023 09:57 Son Güncelleme: 8.11.2023 10:01

Kızının acısını anı köşesiyle dindirmeye çalışıyor

Manisa'da 7 ay önce komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın (32) kaldığı polis lojmanında başından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulunan 26 yaşındaki Yeşim Akbaş'ın güzellik merkezi annesi Aysun Akbaş tarafından adeta anı köşesine dönüştürüldü.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kızının acısını anı köşesiyle dindirmeye çalışıyor

Güzellik merkezinin duvarlarının kızının fotoğraflarıyla kaplayan acılı anne Aysun Akbaş, kızının işletmesindeki sandalyesine de büyük bir fotoğrafını koyarak oraya kimseyi oturtmuyor.

Yeşim'in masasında defteri, ajandası, kalemleri, isimliği bile duruyor. SABAH'a konuşan anne Aysun Akbaş, "Kızımın güzellik merkezini anı köşesine çevirdim. Onun kalemini, ajandasını isimliğini bile saklıyorum. Onun anısını burada yaşatıyorum.

Duvarları onun fotoğrafları ile kapladım. Onun fotoğraflarına, çiçeklerine bakarak acımı hafifletiyorum, hasretimi bir nebze olsun gideriyorum" diye konuştu.

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Kızının acısını anı köşesiyle dindirmeye çalışıyor
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