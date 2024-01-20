Kızının başkasından olduğunu öğrendi, bir de üstüne mahkûm oldu

Konya'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası iş insanı F.K. (66), 21 yıl nikâhsız yaşadığı C.Ç.'den (43) olan 3 çocuğu da nüfusuna geçirip diğer çocuklarından ayırmadı. Ancak yıllar sonra bir yakını, çocuklardan ortanca olan kızın kendilerine hiç benzemediğini söyleyince şüpheye düşen iş insanı, soy bağını tespit davası açtı. Yapılan DNA testinde de yıllardır kızım diye sevdiği Z.R.K.'nın (19) kendisinden olmadığını öğrendi. F.K., özel bir klinikte de DNA testi yaptırdı ancak sonuç değişmedi. Bu durumu hazmedemeyen iş insanı, DNA sonuçlarını C.Ç.'nin yakınlarına gönderdi. C.Ç.'nin suç duyurusunda bulunması üzerine hakkında dava açılan F.K. ikinci bir şok daha yaşadı. F.K., 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, F.K'nın "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına" ve 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti. F.K., "İşin bu noktaya gelmesini istemezdim, pişmanım" dedi.