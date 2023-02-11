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Giriş Tarihi: 11.2.2023 05:01

Kızının erkek arkadaşını silahla vurarak öldürdü

Aksaray’da kız arkadaşının fotoğrafını babasına gönderen genç, kız arkadaşının evinin önünde karşılaştığı kızın babası tarafından vurularak öldürüldü

İHA
Kızının erkek arkadaşını silahla vurarak öldürdü

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 hafta kadar önce Halit Şahin (20) kız arkadaşı olan Şevval G.'nin (20) fotoğraflarını kızın babası olan Hidayet G.'ye (49) gönderdi. Kızın babası Hidayet G. telefonla Halit Şahin'i arayarak tartıştı.

Tartışmanın ardından aralarında husumet oluşan baba ve genç, gece Halit Şahin'in kız arkadaşı Sevval G.'nin evinin önüne gelmesiyle kızın babası Hidayet G. ile karşılaştı. Evin önünde tartışan genç ve kızın babasının tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken Hadiyet G. genci önce darp etti sonra da yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla gence 4 el ateş etti.

1'i kafasına 2'si vücuduna isabet eden 3 mermiyle kanlar içinde yere yığılan genç ağır yaralandı. Kavga ve silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri genci vuran Hidayet G.'yi suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri olay yerinde incelemeler yaparken olayla ilgisi soruşturma başlatıldı.

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Kızının erkek arkadaşını silahla vurarak öldürdü
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