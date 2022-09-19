Kızının mezarına gidip mutlu haberi verdi

Ankara'nın Mamak ilçesinde 4 Ocak 2021'de Sevgi Tekin (34), nikâhsız birlikte yaşadığı ancak olay tarihinden 6 ay önce ayrıldığı Gökhan Ağtaş (27) tarafından öldürüldü. Ağtaş, cinayet sırasında evde bulunan Tekin'in anne, kız kardeşi ve çocuklarını da silahla tehdit edip telefonlarına el koydu. Olaydan birkaç gün sonra yakalanan Ağtaş tutuklandı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Ağtaş, karar duruşmasında "kasten öldürme" suçundan hiçbir indirim uygulanmadan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ağtaş ayrıca "cebir, tehdit veya hile kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "haberleşmenin engellenmesi", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından da 8 yıl 7 ay hapse mahkûm edildi. Ağtaş'ın avukatları verilen kararı istinaf etti. Bunun üzerine Sevgi Tekin'in aile avukatı İbrahim Cihat Tanrıkulu da Ağtaş'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğini belirterek kararı istinafa gönderdi. Tanrıkulu, "O gece herkesi bir odada toplaması, telefonlarını ellerinden alması, olay tarihinden önceki tehdit mesajları da dikkate alınırsa bu olayı tasarlayarak gerçekleştirdiği kanaatindeyiz" diye konuştu.Katil zanlısının aldığı müebbet hapis cezası Konya'da yaşayan Tekin'in ailesini mutlu etti. Aile, Tekin'in mezarına giderek mutlu haberi verdi. Anne Muhubet Kanlı (61), "Başka Sevgi'ler öldürülmesin. O katil kızımı bizden aldı. Adalet cezasını verdi. Böyle cezalar verildiği takdirde kadın cinayetleri biter. Kızım geri gelmeyecek ama en azından adalet yerini buldu, mezarında rahat uyuyacak" dedi.