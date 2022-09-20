Kızının mezarına gidip mutlu haberi verdi





Tanrıkulu, "O gece herkesi bir odada toplaması, telefonlarını ellerinden alması, olay tarihinden önceki tehdit mesajları da dikkate alınırsa bu olayı tasarlayarak gerçekleştirdiği kanaatindeyiz. Bu nedenle en üst ceza tayin edilerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi yönünde talepte bulunduk" ifadelerini kullandı.