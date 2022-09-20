Kızının mezarına gidip mutlu haberi verdi

Olay, 4 Ocak 2021 tarihinde Mamak İlçesi Mutlu Mahallesi'nde yaşandı. Sevgi Tekin, nikahsız birlikte yaşadığı ancak olay tarihinden 6 ay önce ayrıldığı Gökhan Ağtaş tarafından evinde vurularak öldürüldü.
Katil zanlısı Ağtaş, cinayet sırasında evde bulunan Tekin'in anne, kız kardeşi ve çocuklarını da silahla tehdit edip, telefonlarına el koydu. Olaydan birkaç gün sonra yakalanan Ağtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ağtaş ayrıca 'cebir tehdit veya hile kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'haberleşmenin engellenmesi', 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından da 8 yıl 7 ay hapse mahkum edildi.
BAŞKA SEVGİLER ÖLDÜRÜLMESİN
Katil zanlısının aldığı müebbet hapis cezası Konya'da yaşayan Tekin'in ailesini mutlu etti. Aile Tekin'in mezarına giderek mutlu haberi verdi. Anne Muhubet Kanlı, "Başka Sevgi'ler öldürülmesin.
O katil kızımı bizden aldı. Adalet cezasını verdi. Böyle cezalar verildiği taktirde kadın cinayetleri biter. Kızım geri gelmeyecek ama en azından adalet yerini buldu. Kızım mezarında rahat uyuyacak" dedi.
OLAYDA TASARLAMA VAR
Gökhan Ağtaş'ın avukatları verilen kararı istinaf etti. Bunun üzerine Sevgi Tekin'in aile avukatı İbrahim Cihat Tanrıkulu da Ağtaş'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğini belirterek kararı istinafa gönderdi.
Tanrıkulu, "O gece herkesi bir odada toplaması, telefonlarını ellerinden alması, olay tarihinden önceki tehdit mesajları da dikkate alınırsa bu olayı tasarlayarak gerçekleştirdiği kanaatindeyiz. Bu nedenle en üst ceza tayin edilerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi yönünde talepte bulunduk" ifadelerini kullandı.