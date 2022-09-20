Haberler Yaşam Haberleri Kızının mezarına gidip mutlu haberi verdi
Giriş Tarihi: 20.9.2022 06:31 Son Güncelleme: 20.9.2022 07:05

Kızının mezarına gidip mutlu haberi verdi

Ankara’da sevgilisi ve çocuğunun annesi Sevgi Tekin’i (34) camını kırarak girdiği evde tabanca ile vurarak öldüren Gökhan Ağtaş’ın (27) müebbet hapis cezasına çarptırılması Tekin’in ailesini mutlu etti. Anne Muhubet Kanlı (61) kızının mezarının başına giderek mutlu haberi verdi. Katilin indirim uygulanmadan müebbet hapse çarptırılmasına sevindiklerini belirten Kanlı, “Başka Sevgi’ler öldürülmesin” dedi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kızının mezarına gidip mutlu haberi verdi

Olay, 4 Ocak 2021 tarihinde Mamak İlçesi Mutlu Mahallesi'nde yaşandı. Sevgi Tekin, nikahsız birlikte yaşadığı ancak olay tarihinden 6 ay önce ayrıldığı Gökhan Ağtaş tarafından evinde vurularak öldürüldü.



Katil zanlısı Ağtaş, cinayet sırasında evde bulunan Tekin'in anne, kız kardeşi ve çocuklarını da silahla tehdit edip, telefonlarına el koydu. Olaydan birkaç gün sonra yakalanan Ağtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS CEZASI
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan katil zanlısı Gökhan Ağtaş, karar duruşmasına 'kasten öldürme' suçundan hiçbir indirim uygulanmadan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Ağtaş ayrıca 'cebir tehdit veya hile kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'haberleşmenin engellenmesi', 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından da 8 yıl 7 ay hapse mahkum edildi.



BAŞKA SEVGİLER ÖLDÜRÜLMESİN
Katil zanlısının aldığı müebbet hapis cezası Konya'da yaşayan Tekin'in ailesini mutlu etti. Aile Tekin'in mezarına giderek mutlu haberi verdi. Anne Muhubet Kanlı, "Başka Sevgi'ler öldürülmesin.



O katil kızımı bizden aldı. Adalet cezasını verdi. Böyle cezalar verildiği taktirde kadın cinayetleri biter. Kızım geri gelmeyecek ama en azından adalet yerini buldu. Kızım mezarında rahat uyuyacak" dedi.



OLAYDA TASARLAMA VAR
Gökhan Ağtaş'ın avukatları verilen kararı istinaf etti. Bunun üzerine Sevgi Tekin'in aile avukatı İbrahim Cihat Tanrıkulu da Ağtaş'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğini belirterek kararı istinafa gönderdi.



Tanrıkulu, "O gece herkesi bir odada toplaması, telefonlarını ellerinden alması, olay tarihinden önceki tehdit mesajları da dikkate alınırsa bu olayı tasarlayarak gerçekleştirdiği kanaatindeyiz. Bu nedenle en üst ceza tayin edilerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi yönünde talepte bulunduk" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kızının mezarına gidip mutlu haberi verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA