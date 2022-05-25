Kızının sevgilisini öldürmek isterken cinayete kurban gitti

Adana'da 19 Mayıs gecesi başından ve ayağında vurularak öldürülen 37 yaşındaki Mesut Toprak'ın katil zanlıları yakalandı. Toprak'ın 17 yaşındaki kızı D.T.'nin sevgilisi İsmail Y.'nin arkadaşı Muhammet Emin Önel (21) tarafından vurulduğu ileri sürüldü. Cinayete kurban giden Mesut Toprak'ın kızıyla görüşmesini istemediği İsmail Y.'ye tuzak kurduğu öğrenildi. Baba Mesut Toprak'ın sosyal medya üzerinden 'Ahsen' adında sahte hesap açarak İsmail Y. ile görüşüp tuzak kurduğu; buluşma adresinde çıkan çatışmada öldürüldüğü ortaya çıktı.

KIZINDAN AYRILMASINI İSTEDİ

Olay, 19 Mayıs günü saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Toprak, 17 yaşındaki kızı D.T.'nin İsmail Y. (25) ile sevgili olduğunu öğrendi. Toprak, kızının ayrılmasını istediği İsmail Y., iddiaya göre, cep telefonundan mesaj atıp, aramaya devam etti. Bunun üzerine Toprak, 'Ahsen' isminde sahte bir sosyal medya hesabı oluşturup, İsmail Y. ile konuşmaya başladı. Baba Mesut Toprak, bu hesap üzerinden İsmail Y.'yi "Cansu isminde bir arkadaşım var. Seninle tanışmak istiyor" diyerek oturduğu mahalleye çağırdı.

BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜ

İsmail Y., arkadaşlarını Muhammet Emin Önel ve İbrahim A.'ya "Cansu adında bir kızla buluşacağım. Adrese 2 araba gidelim, kız güzelse siz diğer araçla dönersiniz" dedi. Baba Toprak, İsmail Y.'nin geldiğini görünce silahla birlikte araca doğru ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlar ön araçta bulunan otomobili ıskaladı. Bu sırada arka araçta bulunan Muhammet Emin Önel, torpido gözündeki tabancayı alıp karşılık verdi. Çatışmada Mesut Toprak bacağında ve başından vuruldu. Toprak kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbarı üzerine sokağa gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SUÇU BİRBİRİNİN ÜZERİNE ATTI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameraları sayesinde saldırganların kimliklerini tespit eti. Şüpheliler, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Zanlılardan İsmail Y., "İnternet üzerinden Cansu isminde bir kadınla tanıştım. Buluşmak istediğini belirtince, söylediği adrese gittim. Sokakta bekleyen bir kadın görmeyince hızlıca ayrıldım. Bu sırada bir kişi tabancayla ateş açtı. Otomobilin torpidosunda tabanca vardı. Muhammet de onu alıp, sıktı. Sonra da tabancayı bana verdi" dedi. İsmail Y.'nin tabancayı gizleyen diğer arkadaşı Mustafa B. de (24) gözaltına alındı.

BAŞROLDEKİ KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Katil zanlısı Muhammet Emin Önel ise "İsmail, kız arkadaşıyla buluşacağını söyledi. Hep birlikte söylediği adrese gittik. Sokakta silah sesleri geldi ancak kimin sıktığını bilmiyorum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' ve 'suç aletini gizleme' suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammet Emin Önel çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İsmail Y., İbrahim A. ile Mesut B. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.