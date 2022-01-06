Kızı’nın süslü oda isteği annesini iş sahibi yaptı

Kocaeli Gölcük İlçesinde oturan Rüveyda Değermenci (44), 9 yıl önce 3 yaşındaki kızının süslü oda isteği sayesinde, bugün çocuğu ve kendisinin de ihtiyaçlarını sağladığı yeni işinin sahibi oldu.

Her şey, 3 yaşındaki Öykü'nün annesine 'Süslü bir oda istiyorum' demesiyle başladı. Eşinden ayrıldıktan sonra kızı ile birlikte ailesinin yanında yaşamaya başlayan Değermenci, kızının odasını güzelleştirmek amacıyla gittiği mefruşatçıda, aldığı tülleri yapay çiçekleri kullanarak muhteşem bir görünüme kavuşturdu. Başta kızı olmak üzere, Rüveyda Değermenci'nin kızı için hazırladığı odayı görenler çok beğendi. Öykü'nün odasını görenlerin talebi ile birçok komşusu ve akrabasına da kendi tasarladığı kapış süsleri ve paspasları hediye eden Değermenci, yakınlarının da yönlendirmesi ile ürün yapıp sosyal medya hesabından pazarlamaya başladı.

KIZIM O SÜSLÜ ODA İSTEDİ

Aslen Trabzonlu olan ve Gölcük'te ailesi ile birlikte oturan Rüveyda Değermenci, kısa sürede büyük başarıya ulaştığı hikâyesini şu şekilde anlattı:

"Ticaret Lisesi Muhasebe Bölümünden mezun olduktan sonra, yönetici asistanı ve muhasebeci olarak bir süre çalıştım. Daha sonra evlendim. Eşimin isteği ile çalışmadım. Ailevi meseleler nedeniyle 5 buçuk yıl sonra eşimden ayrıldım. O zaman 3 yaşında olan kızım Öykü ile birlikte ailemin yanına taşındım. Kızım bir gün yanıma geldi. 'Anne ben süslü oda istiyorum' dedi. Bende onun isteğini yerine getirmek istedim. Hem odasını yeni görünüme kavuşturmak için tül almak istedim. Orada yapay çiçekleri de gördüm. Onlarla elimden geldiği kadar, kızım için kapı süsü olan, paspası bulunan güzel bir şeyler yaptım. Kızım çok beğendi. Evime gelen komşu ve akrabalarım da oldukça beğendi. Nerden aldığımı sordular. Ben de kendim yaptığımı söyledim. Hatta onlara da yaparak hediye ettim. Sonra sosyal medyada benzer ürünler için satış yapabileceğimi ve ürünlerimin büyük talep göreceğini söylediler. Ben de yönlendirme ile yaptım. Ama onların dediği gibi olmadı. Mallar bir süre elimde kaldı."

54 BİN TAKİPÇİM VAR

Sosyal medya hesabından uzun süre bir geri dönüş alamadığını ifade eden Değermenci, "Bir süre sonra sosyal medyada fenomen olan bir sunumcu bana ulaştı. Ürünlerini bana yolla ben tanıtayım. Ürün gönderdikten bir süre sonra yoğun bir talep ile karşılaştım. Sonra bu işler reklamla oluyor diye düşünerek sosyal medya hesabından reklam vermeye başladım. Açmış olduğum hobicici hesabım kısa sürede büyük ilgi gördü. Şu anda 54 bin gibi bir takipçi sayım var. Ayrıca aylık 5 bin TL'ye yakın para kazandığım. Kendime ve kızıma vakit ayırabildiğim bir işim var. Çok şükür kendimize yetiyor ve aileme de her ne kadar onlar öyle görmese de yük olmuyoruz. Günde 3 veya 4 saat siparişleri hazırlamaya zaman ayırıyorum. Evimin bir odasını atölyeye çevirdim. Kapı süsü ve paspas yapıyorum. Vergi Dairesinden de muafiyet belgemi aldım. Her şeyim yasal" dedi.

YETER Kİ İNANIN VE PES ETMEYİN

Kadınlara seslenen Değermenci, "Günümüzde teknoloji çok gelişti. Biraz hayal gücü, biraz el becerisi ve azim ile bütün kadınlar kendi ayakları üzerinde durabilecek işlere sahip olabilir. Yeter ki inansınlar. Ben, çocuğum ile birlikte ailemin yanında yeni bir yaşantı kurdum. Kızımın 3 yaşındayken isteği sayesinde iş sahibi oldum. Kızım, şimdi 12 yaşında ve biz çok mutluyuz. Birçok farklı alanda iş kurabilirsiniz. Ev bütçesine katkı sunabileceğiniz gibi, gerektiğinde ise bu işler sayesinde kendi ayaklarınız üzerinde durabilirsiniz. Hem de hiçbir yere gitmeden, bunu kendi evinizden de yapabilirsiniz. Yeter ki inanın ve pes etmeyin" şeklinde konuştu.