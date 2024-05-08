Kızının tacizcisini öldürdü

Adana'da merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde Mehmet A., aynı sokakta oturduğu Arda Demir ile kızını taciz ettiği iddiasıyla evinin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., evden aldığı av tüfeğiyle Demir'e ateş açtı. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Demir, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Mehmet A., cinayette kullandığı değerlendirilen silah ile polise teslim oldu. Demir'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.