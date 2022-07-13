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Giriş Tarihi: 13.7.2022 14:23 Son Güncelleme: 13.7.2022 14:25

Kızıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan anne öldü, kızı yoğun bakımda

Kahramanmaraş’ta kızıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 27 yaşındaki Demet Doğan, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kızıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan anne öldü, kızı yoğun bakımda

Afşin ilçesinin kırsal Çobanbeyli Mahallesi'nde meydana gelen kazada Mehmet Tevfik A. (21) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Demet Doğan ve kızı Şerife Doğan'a (8) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demet Doğan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan Şerife Doğan da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Kazanın ardından sürücü Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Kızıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan anne öldü, kızı yoğun bakımda
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