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Giriş Tarihi: 8.7.2024 10:37

Kızıyla tartışan damadını başından vurup öldürmüştü... Suç kaydı kabarık çıkan kayınpeder tutuklandı

İstanbul Esenler’de eşiyle boşanma aşamasındaki Salih Macat, eşiyle tartıştığı esnada kayınbabası Orhan Doğan tarafından başından vurularak öldürüldü. Olay yerinde silahıyla beraber yakalanan Doğan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kızıyla tartışan damadını başından vurup öldürmüştü... Suç kaydı kabarık çıkan kayınpeder tutuklandı

Esenler Turgutreis Mahallesi'nde 6 Temmuz günü saat 20.00 civarında, boşanma aşamasında olan 39 yaşındaki Salih Macat, konuşmak için eşi 34 yaşındaki Sevgi Macat'ın yaşadığı eve gitti.

O esnada evde Sevgi Macat'ın 60 yaşındaki babası Orhan Doğan'da bulunuyordu. İkilinin tartışması hararetlenince, baba Orhan Doğan'da olaya müdahil oldu. Tartışma kavgaya dönüştü ve Doğan, evde bulunan silahıyla damadına ateş etti.

Olayda başından iki farklı yerden vurularak ağır yaralanan Salih Macat, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Katil zanlısı kayınbaba Orhan Doğan, polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Doğan, 7 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda hayatını kaybeden damat Salih Macat'ın ise suç dosyası kabarık çıktı, geçmişte birçok tehdit, otodan hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

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Kızıyla tartışan damadını başından vurup öldürmüştü... Suç kaydı kabarık çıkan kayınpeder tutuklandı
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