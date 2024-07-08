Kızıyla tartışan damadını başından vurup öldürmüştü... Suç kaydı kabarık çıkan kayınpeder tutuklandı

Esenler Turgutreis Mahallesi'nde 6 Temmuz günü saat 20.00 civarında, boşanma aşamasında olan 39 yaşındaki Salih Macat, konuşmak için eşi 34 yaşındaki Sevgi Macat'ın yaşadığı eve gitti.
O esnada evde Sevgi Macat'ın 60 yaşındaki babası Orhan Doğan'da bulunuyordu. İkilinin tartışması hararetlenince, baba Orhan Doğan'da olaya müdahil oldu. Tartışma kavgaya dönüştü ve Doğan, evde bulunan silahıyla damadına ateş etti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Katil zanlısı kayınbaba Orhan Doğan, polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Doğan, 7 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda hayatını kaybeden damat Salih Macat'ın ise suç dosyası kabarık çıktı, geçmişte birçok tehdit, otodan hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.