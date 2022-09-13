Haberler Yaşam Haberleri Kızkalesi’nin 900 yıllık tarihi güzellikleri günyüzüne çıkacak
Giriş Tarihi: 13.9.2022 18:04 Son Güncelleme: 13.9.2022 19:01

Kızkalesi’nin 900 yıllık tarihi güzellikleri günyüzüne çıkacak

2022 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mersin Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Şener Yıldırım başkanlığında yürütülmesine karar verilen kara tarafındaki Korykos Kalesi’ndeki kazı projesi, Üniversitemiz ve Kültür ve Turizm Bakanlığının ortaklığında gerçekleştirilecek.

DURHASAN ŞAHİN
Kızkalesi’nin 900 yıllık tarihi güzellikleri günyüzüne çıkacak

Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'nın ilk kazmayı vurmasıyla başlayan kazı çalışmaları ile 900 yıllık geçmişe sahip Korykos Kalesi'nin tüm zenginliğinin gün yüzüne çıkarılması ve turizme kazandırılması amaçlanıyor.

Kazı projesi başkanlığının Mersin Üniversitesine verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, "Bugüne kadar deniz tarafındaki kale ile ilgili çalışmalar oldu. Ama oradan daha büyük bir kapasite içeren kara tarafında herhangi bir kazı yapılmamıştı. Biz bunu fark ederek izinlerimizi alarak kazıya başladık. Bu önemli projeye Üniversite olarak elimizden gelen desteği vereceğiz." dedi.

Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin sahada tarihi zenginliği gün yüzüne çıkarmak için çalışacaklarını ancak projenin nihai hedefine ulaşabilmesi için ilgili tüm kurumların desteğinin de gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Çamsarı, "Burası oldukça büyük bir alan. Üzerinde uzun süre çalışılması ve emek harcanması gereken bir proje. Tek bir kurumun desteğiyle kısa sürede bitirilmesi mümkün değil. Yine Üniversitemiz tarafından yürütülen Uzuncaburç'taki kazı projesinde çok güzel işbirlikleri neticesinde olumlu sonuçlar aldık. Aynı iklimi burada da yakalamak için elimizden geleni yapacağız." Diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Üniversite İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taşkıner Ketenci ve kazı ekibi ile birlikte kaledeki kazı alanını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi ve kazı başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şener Yıldırım bölgenin deniz ticareti açısından önemli olduğunu, 1099 yılında ada ve kara tarafında inşa edilen iki kalenin Korykos limanını daha güçlü hale getirdiğini belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, iç surunun kalınlaştırılması, dış sur eklenmesi ve çevresine de hendek açılmasıyla ele geçirilmesi zor bir kaleye dönüşen Korykos Kara Kalesi'nin ancak 15. yüzyılın ortasında Karamanoğulları tarafından ele geçirilebildiğini ifade etti. Üniversitemize geçişinin ilk sezonunda başlanan Korykos Kalesi Kazısının araştırmacılara ve öğrencilere akademik bir araştırma ortamı sunduğunu da vurgulayan Dr. Öğr Üyesi Yıldırım, kazılarda bulunan ve oldukça kaliteli işçilik gösteren sırlı seramiklerin halen bir doktora tezi olarak hazırlandığını kaydetti.

Üniversitemizde Sanat Tarihi alanında lisansüstü eğitim gören ve kazı çalışmalarında yer alan Özlem Doğan ve Başak Çelik ise amaçlarının alandan elde edilecek buluntularla hem akademik açıdan üretim yapmak hem de bu yerleşimin turizme kazandırılmasına katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

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Kızkalesi’nin 900 yıllık tarihi güzellikleri günyüzüne çıkacak
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