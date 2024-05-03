‘Kızlar çetesi’ yakayı ele verdi

Alışverişe çıkan S.N.'nin İstanbul Beşiktaş'taki evine 21 Nisan günü hırsızlar girdi. Evden 300 dolar, 5 lari, 161 Türkmenistan Manatı, küçük yıldız uçlu kolye ve küpe çaldı. Aynı hırsızlar yine o cadde üzerinde S.E.'nin de evine girmeye çalıştılar fakat fark edilince başarılı olamadılar. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek kendilerini 'Kızlar Çetesi' olarak tanıtan şüphelilerin kimliklerini tespit etti.Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 23 Nisan günü gözaltına alınan hırsızların üzerinden çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler çıktı. Şüphelilerden Gamze M.'nin (27) 47 suç kaydı, Gülay M.'nin 32 suç kaydı, Leyla T.'nin (37) 17 suç kaydı, Yonca T.'nin (35) 41 suç kaydı, Sedef T.'nin (23) ise 80 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden biri, gazetecilere, "Yakaladılar beni. Terörist yakaladılar" dedi.