Kızların bıçaklı kavgasına 3 yıl hapis istendi

Konya'da sosyal medyadan tartıştığı 14 yaşındaki A.M.Ö. isimli kızı parkta göğüs bölgesinden bıçaklayarak ağır şekilde yaralayan 17 yaşındaki N.N. isimli kız 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 10 Aralık 2023'te meydana gelen olayda, A.M.Ö., iddiaya göre sosyal medya üzerinden N.N. ile tartışma ve küfürleşme yaşadı. N.N. yanında taşıdığı bıçakla A.M.Ö.'yü göğüs bölgesinden bıçaklayıp ağır şekilde yaraladı. Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hâkim karşısına çıkan N.N., 'kasten yaralama' suçundan 'iyi hal' hükümleri de uygulanarak 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.