’Kızların yanında küfürlü konuştun’ tartışması cinayetle bitti

Kadıköy'de Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cumartesi günü gece saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Ufuk Keskin ve beraberindeki 7 arkadaşı bir bara eğlenmeye gitti. Bir süre sonra arkadaş grubu barın kapısına çıkıp sigara içmeye başladı. Bu sırada sokakta alkol alan 2 kişi iddiaya göre yüksek sesle ve küfürlü konuşmaya başladı. Ufuk Keskin'in olduğu gruptan kız arkadaşları da olduğu için aralarında küfürlü konuşma yüzünden tartışma başladı. İki grup bir süre sözlü tartışma yaşadıktan sonra tekrar barın içine girdiler.
DAKİKALAR ÖNCE TARTIŞTIĞI KİŞİLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
İddiaya göre o sırada sokakta olan iki kişi bir dönerciye gidip iki bıçak aldılar ve tekrar Barın olduğu sokağa dönerken Ufuk Keskin ve arkadaşları ile karşılaştılar. Burada tekrar küfürlü konuşma başlayınca tartışma alevlendi. Keskin 5 yerinden bıçaklandı. Keskin daha önce hiç tanımadığı ve kısa bir süre önce tartışma yaşadığı kişiler tarafından aldığı bıçak darbeleri sonrası olay yerinde hayatını kaybetti.
60 İŞ YERİNDEN KAMERA İNCELENDİ
Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki 60 farklı iş yerinin kamera görüntüleri tek tek incelendi. Ekipler saatler içerisinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda iki şüpheli Kartal'da gözaltına alındı.
KÜFÜR YÜZÜNDEN BIÇAK SALLADIM
Gözaltına alınan şüpheliler Oğuzhan K. (20) ve Muhammet Enes Yerlikaya (19) Cinayet Büro Amirliğinde ifadeleri alındı. Şüphelilerden birisi suçlamaları kabul etmezken diğeri küfürlü konuştular bıçağı salladım dediği öne sürüldü.
9 SAAT İÇİNDE YAKALANDILAR
Cinayet Büro Dedektiflerinin olaydan 9 saat sonra yakaladığı iki şüpheli Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerin olayda kullandıkları iki farklı bıçakta olay yerinde yakın bir alanda bulundu.