’Kızların yanında küfürlü konuştun’ tartışması cinayetle bitti





DAKİKALAR ÖNCE TARTIŞTIĞI KİŞİLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ



İddiaya göre o sırada sokakta olan iki kişi bir dönerciye gidip iki bıçak aldılar ve tekrar Barın olduğu sokağa dönerken Ufuk Keskin ve arkadaşları ile karşılaştılar. Burada tekrar küfürlü konuşma başlayınca tartışma alevlendi. Keskin 5 yerinden bıçaklandı. Keskin daha önce hiç tanımadığı ve kısa bir süre önce tartışma yaşadığı kişiler tarafından aldığı bıçak darbeleri sonrası olay yerinde hayatını kaybetti.