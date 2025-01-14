Haberler Yaşam Haberleri Kızlarının organlarını, el sallayarak uğurladılar! Kaza kurbanı 18 yaşındaki Medine, 5 hastaya umut oldu
Giriş Tarihi: 14.1.2025 18:34 Son Güncelleme: 14.1.2025 18:38

Kızlarının organlarını, el sallayarak uğurladılar! Kaza kurbanı 18 yaşındaki Medine, 5 hastaya umut oldu

Rize’de yolun karşına geçerken otomobil çarpan ve beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Medine Yılmaz’ın organları ailesi tarafından bağışlandı. Genç kızın böbreklerinden biri Sivas’a, karaciğeri, diğer böbreği ve korneaları ise Samsun‘a gönderildi. Ailesi, transfer edilmek için özel dolaplarla hastaneden çıkarılan genç kızın organlarını, gözyaşları içerisinde el sallayarak uğurladı.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Kızlarının organlarını, el sallayarak uğurladılar! Kaza kurbanı 18 yaşındaki Medine, 5 hastaya umut oldu

Rize'de merkeze bağlı Şalarha Beldesinde yaşayan Ali Faik Yılmaz(56) ve kızı Medine Yılmaz'a(18), geçen 3 Ocak günü yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Baba hafif yaralanırken, ağır yaralanan kızı, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak, dün 11 günlük yaşam savaşını kaybeden genç kızın beyin ölümü gerçekleşti. Kazadan 6 ay önce televizyonda gördüğü bir haberin ardından, organlarını bağışlamak istediğini söyleyen Medine'nin vasiyetini yerine getiren ailesi de tüm organlarını bağışladı. Bunun üzerine genç kızdan alınan böbreklerden biri Sivas'a, diğer böbreği, karaciğeri ve korneaları ise Samsun'a gönderildi. Genç kızın ailesi ise transfer edilmek için özel dolaplarla hastaneden çıkarılan Medine'nin organlarını, gözyaşları içerisinde el sallayarak uğurladı.

KARDEŞ KAYBETTİM AMA YERİNE ÇOK KARDEŞ KAZANDIĞIM

Medine Yılmaz'ın ablası Merve Yılmaz ise, "Kazadan 6 ay önce televizyonda gördüğü bir haber sonrası organlarını bağışlamak istediğini söylemişti. Aile olarak buna karar vermemiz çok zor oldu ama kardeşimin organlarının başka bedenlerde can bulması bizim için gurur verici oldu. Kardeşimin organları kime gidecek bilmiyorum ama beni bir ablaları olarak görmelerini istiyorum. Ben bir kardeş kaybettim ama yerine çok kardeş kazandığım düşünüyorum" diye konuştu. RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Alihan Madran ise "Organ bağışını kabul ettikleri için 5 hastamıza ikinci bir şans doğdu. Verdikleri karardan ötürü hasta yakınlarına organ bağışlanacak kişiler adına teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kızlarının organlarını, el sallayarak uğurladılar! Kaza kurbanı 18 yaşındaki Medine, 5 hastaya umut oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA