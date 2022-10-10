KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Erzincan’da Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi

Erzincan'da "2023'e doğru Türkiye ve Türk dünyasının dünü, bugünü ve geleceği" konulu konferansa katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, daha sonra Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Ak Sakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın; "Tarihi yaşadınız. Kıbrıs Türkünün imdadına yetiştiniz. Siz o tarihi yaşayan canlı delillerisiniz. O günleri sizler yaşadınız. Bu günlere bu nesillere aktaran da sizlersiniz" dedi.

Programda AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından hitap eden Tatar, her zaman kendilerini Türk milletinin kopmaz bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her zaman Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasına karşı olduğunu ve Türkiye'nin de buna seyirci kalmadığını vurgulayan Tatar, Kıbrıs adasının Türk milleti için her zaman önemli olduğunu vurguladı. Kıbrıs'taki mücadeleyi hep Türkiye ile mukavemetçi ruhla başarıyla devam ettirdiklerini dile getiren Tatar, "Allah nasip etti Kıbrıs Barış Harekatıyla sizlerin adaya çıkmasıyla, Mehmetçik ile mücahitlerin buluşmasıyla, beraber gözyaşlarını dökmesi ve o günden sonra Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temellerinin atılması, 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi, o günden bugüne yıllardır Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığını, özgürlüğünü ve egemenliğini bütün dünyaya, ana vatanı Türkiye'nin desteğiyle duyurmaya ve haykırmaya devam ediyor" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmasının hem hakkın ve hukukun korunması, hem de Kıbrıs'ın güvenliği için hayati önemi bulunduğunu vurgulayan Tatar, yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devletin işbirliğiyle ancak Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olabileceğini bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk hükümetinin ve Türk kamuoyunun desteğiyle yeni siyaset anlayışı yürüttüğünü aktaran Tatar, artık Kıbrıs'ta Türkiye'nin garantörlüğünü ve Türk askerinin kalmasını garanti altına alacak bir anlaşmaya imza atabileceklerini vurguladı. Tatar, "Eğer bize derlerse 'Türk askeri gidecek' biz öyle bir anlaşmaya yokuz kardeşim çünkü 1974'e kadar sizleri ne kadar özlemle beklediğimizi çocukluk yıllarımdan hatırlarım. Rum tarafından bize müzik duyururlardı, büyük mikrofonlarda 'bekledik de gelmedi'... Alay ederlerdi bizimle ama geldiniz ve bugün KKTC'de bir devlet var" ifadelerini kullandı.

Tatar, Kıbrıs'ta Türk varlığının devamı için büyük bir mücadele içerisinde olduklarını belirterek, "Hâlen de bu mücadele devam etmektedir. Dolayısıyla benim halkıma ve benimle birlikte bu siyaseti götürenlere her zaman söylediğim; bizim Türkiye'yle münasebetlerimiz her zaman iyi olduğu gibi bundan sonra da iyi olacaktır" şeklinde konuştu.

Daha sonra 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılan Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Taş ve gaziler, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda yaşadıklarını anlattı.