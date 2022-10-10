Haberler Yaşam Haberleri KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Erzincan’da Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi
Giriş Tarihi: 10.10.2022 10:40 Son Güncelleme: 10.10.2022 10:49

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Erzincan’da Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi

Ak Sakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ın davetlisi olarak Türk Dünyası Sempozyumuna katılmak üzere Erzincan’a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Erzincan Belediyesi Aşevinde Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Erzincan’da Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi

Erzincan'da "2023'e doğru Türkiye ve Türk dünyasının dünü, bugünü ve geleceği" konulu konferansa katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, daha sonra Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Ak Sakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın; "Tarihi yaşadınız. Kıbrıs Türkünün imdadına yetiştiniz. Siz o tarihi yaşayan canlı delillerisiniz. O günleri sizler yaşadınız. Bu günlere bu nesillere aktaran da sizlersiniz" dedi.

Programda AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından hitap eden Tatar, her zaman kendilerini Türk milletinin kopmaz bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her zaman Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasına karşı olduğunu ve Türkiye'nin de buna seyirci kalmadığını vurgulayan Tatar, Kıbrıs adasının Türk milleti için her zaman önemli olduğunu vurguladı. Kıbrıs'taki mücadeleyi hep Türkiye ile mukavemetçi ruhla başarıyla devam ettirdiklerini dile getiren Tatar, "Allah nasip etti Kıbrıs Barış Harekatıyla sizlerin adaya çıkmasıyla, Mehmetçik ile mücahitlerin buluşmasıyla, beraber gözyaşlarını dökmesi ve o günden sonra Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temellerinin atılması, 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi, o günden bugüne yıllardır Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığını, özgürlüğünü ve egemenliğini bütün dünyaya, ana vatanı Türkiye'nin desteğiyle duyurmaya ve haykırmaya devam ediyor" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmasının hem hakkın ve hukukun korunması, hem de Kıbrıs'ın güvenliği için hayati önemi bulunduğunu vurgulayan Tatar, yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devletin işbirliğiyle ancak Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olabileceğini bildirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk hükümetinin ve Türk kamuoyunun desteğiyle yeni siyaset anlayışı yürüttüğünü aktaran Tatar, artık Kıbrıs'ta Türkiye'nin garantörlüğünü ve Türk askerinin kalmasını garanti altına alacak bir anlaşmaya imza atabileceklerini vurguladı. Tatar, "Eğer bize derlerse 'Türk askeri gidecek' biz öyle bir anlaşmaya yokuz kardeşim çünkü 1974'e kadar sizleri ne kadar özlemle beklediğimizi çocukluk yıllarımdan hatırlarım. Rum tarafından bize müzik duyururlardı, büyük mikrofonlarda 'bekledik de gelmedi'... Alay ederlerdi bizimle ama geldiniz ve bugün KKTC'de bir devlet var" ifadelerini kullandı.

Tatar, Kıbrıs'ta Türk varlığının devamı için büyük bir mücadele içerisinde olduklarını belirterek, "Hâlen de bu mücadele devam etmektedir. Dolayısıyla benim halkıma ve benimle birlikte bu siyaseti götürenlere her zaman söylediğim; bizim Türkiye'yle münasebetlerimiz her zaman iyi olduğu gibi bundan sonra da iyi olacaktır" şeklinde konuştu.

Daha sonra 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılan Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Taş ve gaziler, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda yaşadıklarını anlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar yeni rakamlar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
SON DAKİKA: Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Sicil affı geliyor: 13 yılın en kapsamlı düzenlemesi olacak
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan asgari ücret 2023 mesajı: En uygun rakama çıkaracağız
TOKİ arsa başvuru ekranı e devlet üzerinden bugün açılıyor! TOKİ arsa başvuru şartları neler, başvuru ücreti ne kadar, son gün ne zaman?
Son dakika | İBB aracında 144 kilo uyuşturucu yakalandı!
Son dakika: İstanbul Kadıköy'de bir binada patlama! Vali acı haberi duyurdu: 3 kişi hayatını kaybetti
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: 2022 Sözleşmeliye ve taşerona kadro gelecek mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?
SON DAKİKA | HDP'li Ömer Öcalan'dan küstah tehdit: Polis teşkilatını hedef aldı
Bakan Soylu'dan Pervin Buldan'a Habip Eksik tepkisi: Asla izin verilmeyecek
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası 1 milyon arsa müjdesi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Erzincan’da Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA