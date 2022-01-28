KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; "Türkiye ve Kıbrıs etle tırnak gibi"

Kayseri sanayi Odası Meclis Salonunda sanayicilere hitap eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin tatar, kimsenin Türkiye olan kopmaz bağlarını koparamayacağını belirterek, Türkiye ve Kıbrıs'ın etle tırnak gibi olduğunu söyledi.

BİZİ RUM KESMİNE YAMA YAPAMAYACAKLAR

Avrupa Biriliği'ne Kıbrıs Rum yönetimi ve 1Yunanistan'a Kuzey Kıbrıs'ı kimsenin yapama yapamayacağını belirten Ersin Tatar; " Bizi siyasi oyunlarla federal temelli bir ortaklık cumhuriyetine çekebileceklerini sanıyorlar. Bizi Yunanistan ve ve Rum yönetimine yama yapacaklarını sanıyorlar. Ama onlar bizim Türkiye ile olan kopmaz bağlarımızı asla koparamayacaklar ve bu kabul görmeyecek. KKTC Meclisinde 32-33 milletvekili ile yüzde 65'in üzerinde bir sayının temsil ettiği politika tamamıyla benim uluslararası arenada, Türkiye'nin de tam desteği ile sürdürmekte olduğum iki devletli politikanın tescilidir" diye konuştu.

"TÜRKİYE İLE ASRIN SPROJESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Türkiye'nin desteği ile Anadolu'dan 75 milyon metreküp suyun hem içme hem de tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere Kıbrıs'a taşınmasının asrın projesi olduğunu belirten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: 'Tatar, bu su kaynağı turizm ve ekonomi için çok önemli. Ülke ekonomisi için Kuzey Kıbrıs'a büyük katkı sağladı. Biz güçlü olmak durumundayız. Türkiye'nin desteğiyle farklı sektörlerde yatırımların yapılması çok önemli. KKTC ile Türkiye arasında yapılan ticaretin zamanla daha da artacağına inanıyorum" dedi.