KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Kapıçam Mezarlığı’nı ziyaret etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kurtuluş Bayramı etkinliklerine katılmak üzere şehre gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kapıçam Şehir Mezarlığı'nı ziyaret etti.

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt ve Dr. İrfan Karatutlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ın da yer aldığı ziyarette heyet, deprem şehitlerini dualarla yâd etti. Başkan Hayrettin Güngör, "Kurtuluş Bayramı etkinliklerimize katılmak üzere şehrimize gelen KKTC Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar ile deprem şehitlerimizi kabirleri başında dualarla andık. 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz tüm canlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz" diye konuştu.

6 Şubat depreminde şehit olan vatandaşları rahmetle özlemle andıklarını ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Allah ülkemize bir daha böyle acılar, afetler yaşatmasın. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun" dedi.