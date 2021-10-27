KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’a HKÜ’de fahri doktora unvaı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKU) Senatosu tarafından Kıbrıs Türklerinin mücadelesini uluslararası arenada güçlü şekilde savunması nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler fahri doktorası verildi. Senato kararını okuyan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Tatar'a cübbe giydirdi. Üniversitede ders veren Tatar, Kıbrıs Türklerinin mücadelesini anlattı.

Kıbrıs Türk halkının ana vatan Türkiye'nin büyük desteğiyle saldırılara karşı ayakta kalabildiğine inanan biri olduğunu söyleyen Tatar, "100 yıl önce İstiklal Savaşı veren Türkiye halkıyla aynı karakteri taşıyoruz. 1571 yılında Osmanlı yönetimine giren Kıbrıs, 300 yıl sonra İngiltere'ye kiralamasının ardından 13. ada olarak Yunanistan'a bağlanmak, Ege ve Akdeniz'i bunların eline vermek için İngilizler kendilerine kiralanan bu toprakları gasp etti. Ancak Kıbrıs Türk halkı Anadolu'dan aldığı ilhamla her türlü direnişi sergilemiştir. 1955'li yıllarda Rum-Yunan tarafı BM'de çeşitli lobileri devreye koyarak adayı almaya çalıştı. Allah rahmet eylesin, merhum Başbakan Adnan Menderes bunun doğru olmadığını belirterek karşı çıkıyor. 1960 yılında iki milletin eşit katılımıyla Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu ama eli kanlı Makarios Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için çeşitli oyunlara girişti. Nihayetinde kanlı katliamlar yapıldı. 1968 yılından itibaren bizler de örgütlenerek mücadelemizi daha güçlü vermeye başladık. Çeşitli katliamlardan Türkiye Cumhuriyeti müdahale kararı aldı. 1974'e kadar olan acı ve tehlikeli süreç 24 Temmuz 1974 tarihindeki müdahaleyle son bularak bağımsızlığımız gerçekleşti" dedi.

Yıllardır zorluklara karşı hep Türkiye'nin desteğini arkalarında gördüklerini anlatan Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti bugün en güçlü şekilde desteklerini sürdürüyor. Kuzeydeki egemen devletin Türkiye ile her türlü işbirliği yapması çok önemlidir. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki kaynaklardaki haklarının korunması için de bu önemlidir. Yunanistan'ın AB üyeliği nedeniyle yapılmak istenen haksızlık, Rum tarafının da AB üyesi yapılması büyük bir hukuksuzluk haline getirilmiştir. Burada sadece Kıbrıs Türklerinin sorunu değil, Anadolu için de bir sorundur. Mustafa Kemal Atatürk de bunu gördüğü için mücadele arkadaşlarına bunu hep anlatmıştır" diye konuştu.

Kendisini "Türkiye papağanı" olarak niteleyip acımasızca eleştiren bir muhalefet olduğunu belirten Tatar, "Türkiye desteği olmadan bizim bunlara direnmemiz mümkün değil. İki günde tüm Türkleri yok etmeye çalışırlar. Ben 1960 yılında savasın ortasına doğdum. Pek çok zulme tanık oldum. Onların önerdiği modellere göre bizim adil ve kalıcı bir anlaşma yapmamız mümkün değildir. O nedenle benim alternatifim yoktur. Alternatif gidip Rumlara yama olmaktır. Rusya gelip Suriye'ye yerleşmiş, İngiltere ve ABD aynı şekilde burada yer almaya çalışıyor. Türkiye'nin de burada var olması KKTC'nin güçlenmesiyle mümkündür. Bu donemde güçlü bir destek görüyoruz. Destekleri için sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

İki devletli çözüm için çok mücadele verildiğini söyleyen Tatar, "Federal temelli bir oluşum imkanı hiç bir zaman oluşmadı. Çünkü Rum tarafı bizi ancak azınlık ve oradan çıkarılması gerektiği gözüyle bakıyordu. Yunanistan'ın desteğiyle AB'ye girdiler, şimdi de orayı bir Rum devletine çevirmeye çalısıyorlar. Bu hem gereksiz hem de bizim için çok tehlikeli bir durum olduğuna inanıyoruz. Birey olarak da başından beri buna inanıyor politikalarımı buna göre yapıyorum ama bu milli bir davadır. Kıbrıs'ta Kıbrıslı diye bir halk yoktur. Orada Türk ve Rum adlarında iki ayrı millet vardır. Diyoruz ki artık Kıbrıs gerçeğinde yan yana 2 ayrı devlet vardır' diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a üniversitede böylesine önemli bir konuda ders vermesi nedeniyle teşekkür eden HKU Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu ise, "Bugün üniversitemizde ulusal ve uluslararası alanda başarılı çalışmalara imza atan değerli öğretim üyelerine ödüllerini takdim ediyoruz. 12 yıl önce kurduğumuz üniversitemizden bugüne kadar 13 bin 160 öğrenci mezun oldu. Mezunlarımızla çalıştıkları yerlerde karşılaşırken çok memnun oluyor ve çok güzel bir iş yapmanın gururunu yaşıyorum. Öğrencilerimize sürekli kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyor ve bunun için gerekli altyapıyı hazırlıyoruz. Mezunlarımız aldıkları eğitimle başta kendi şirketlerimiz olmak üzere pek çok kurumda iş buluyor" dedi.

Ulusal ve uluslararası alandaki basari sergileyen HKÜ öğretim üyelerinin ödüllerinin de verildiği törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Sahin, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, protokol mensupları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.