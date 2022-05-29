KKTC Meclis Başkanı Töre: "Türk milleti ile mücahitlik yapıyoruz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Zorlu Töre Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Töre, "Kıbrıs'ta barış olacak diye öyle uluslararası arenada hazırlanmış bir takım planlar, maalesef KKTC ve Türk halkının aleyhinedir" diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'de faaliyet gösteren Milli Siyaset Akademisi'nin davetiyle Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleşen eğitim programına katılmak için Alanya'ya geldi. Bir dizi ziyaretin ardından Başkan Zorlu Töre, Alanya Gazeteciler Cemiyetine ziyarette bulundu. Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun, Zorlu Töre'ye cemiyetin çalışmaları hakkında bilgiler vermesinin ardından plaket takdiminde bulundu. KKTC Meclis Başkanı Töre de Başkan Coşkun'a KKTC eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sözünün yazılı olduğu bir hediyeyi Başkan Coşkun'a takdim etti. Plaket takdimlerinin ardından Başkan Töre Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) anı defterini imzaladı.

'TÜRK MİLLETİ İLE MÜCAHİTLİK YAPIYORUZ'

Basın mensupları ile bir araya gelen Meclis Başkanı Töre, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan ve Türkiyesiz bu davanın yürütülemeyeceğini belirten KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, "Türkiyesiz milli davayı ileriye götürmemiz mümkün değildir. Biz sadece orada Türk milleti ile birlikte mücahitlik yapıyoruz. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim milli devletimizdir. Milli devleti yaşatmak korumak ileriye taşımak hepimizin görevidir ama Türkiye'nin desteği olmadan bizim bunu ileriye götürmemiz zaten mümkün değildir. Bizi tek tanıyan ülke anavatan Türkiye'dir. Türkiye'nin dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyorlar ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır, var olacaktır" sözlerine yer verdi.

'MADDİ VE MANEVİ YÖNDEN ÇOK DESTEK ALDIK'

Maddi ve manevi yönden Türkiye tarafından ciddi destekler sağladığını vurgulayan Töre, "Gelecek konusunda bir endişemiz yoktur. Ana vatan Türkiye çok zora girer girerse başına çok büyük felaketler gelirse biz de o zaman ciddi sıkıntılar içerisine girebiliriz ama anavatanımızın başına büyük bir felaket gelmezse Kuzey Kıbrıs davası emin bir şekilde yürütülmektedir. Anavatan Türkiye ile milli meselelerde tam bir mutabakat vardır" ifadelerini kullandı.

'RUMLAR İDEALLERİNDEN VAZGEÇMİŞ DEĞİL'

Basın mensuplarının, 1974 sürecinde iki Yunan tetikçinin Türk milletini katletmesi üzerine bu arzu Yunanlılar tarafından hala devam ediyor mu sorusunu yanıtlayan Töre, "Rumların mega hedefleri devam ediyor. 1814'te Mora yarım adasında o zaman papazlar tarafından bir cemiyet kuruldu. Ve orada bir takım hedefler belirlediler. O hedeflerin içerisinde İstanbul'u yeniden ele geçirmek ve büyük Yunanistan'ın başkenti yapmak. Yine Trabzon tarafında Pontus Rum devleti kurmak, Batı Anadolu'yu işgal etmek ve Yunanistan'a katmak, 12 adaları ege adalarını Yunanistan'a katmak gibi hedefleri vardı. Trakya'yı almak istediler ama batı Trakya'yı aldılar. Dolayısı ile Yunanlıların ve papazların ve Kıbrıslı Rumların bu idealleri hala devam ediyor. Onların deneyip başaramadıkları planları da var. Kıbrıs adasını Enosis yapmak istediler ama bugün Kıbrıs adasında yüzde 65'inde yine Rumlardan yüzde 35' inde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mevcut. Dolayısı ile büyük felaketlerden çıkarak buraya geldik. Ve devletimiz şuanda yaşıyor. Bizde aldanmayalım artık bundan sonra Kıbrıs'ta barış olacak diye öyle uluslararası arenada hazırlanmış bir takım planlar maalesef KKTc ve Türk halkının aleyhinedir. Aldanırsak Kıbrıs Girit olabilir.12 adalardan sonra 13. Ada olabilir. Yunanlılar hala KKTC 13. Ada olarak almak istiyorlar. O yüzden tek doğru seçenek KKTC devletinin yaşatılması ve kendi egemenliğimizin devam etmesidir" sözlerine yer verdi.

"KIBRIS'TA ARTIK ORTAKLIK BOZULDU"

Kıbrıs'ta ortaklığın artık mümkün olmayacağını söyleyen Töre, "Böyle bir çözümün Kıbrıs'ta gerçekleşme ihtimali var mıdır? Belki nesiller sonra olabilir. Nesiller sonra da olma ihtimali yine de zayıf çünkü Rumlar devamlı 'Megali İdea' peşindeler. Bunlar artık ortaklığı kabul etse de etmese de Kıbrıs'ta artık ortaklık bozuldu, oyun da bozuldu artık. Azerbaycan ile Ermenistan nasıl ortak bir devlet kuramayacaksa Kafkas Federasyonu gibi nasıl Filistin ile İsrail ortak bir federasyon kuramayacağı gibi tek bir devlet çatısı altında Kıbrıs'a da artık bu mümkün değildir çünkü onların niyetleri iyice anlaşılmıştır bunlar Kıbrıs'ı Helen Adası yapma ideallerinden vazgeçmiş değiller" dedi.

'YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamalarına cevap veren KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre şunları kaydetti " Miçotakis'in Amerika Kongresi'nde yapmış olduğu vurgulama 'İki devlet için çözümü asla kabul etmeyiz. İki ayrı egemenlikten kaynaklanan müşterek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz' gibi ifadeleri Amerikan Kongresi'nde alkış bulmuştur ama Türkiye'nin ve Kıbrıs tarafından bunu kabul etmesi mümkün değildir bizim devletimiz vardır dolayısıyla anlaşma olmasa da bizim zaten devletimiz var. Yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AGC ALANYA'YI TANITTI

Bir dizi açıklamaların ardından Başkan Coşkun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töre'ye tarihi mekanları ve turistik mekanları gezdirerek Alanya'nın en güzide ve gözde yerlerini tanıttı. Yapılan gezinin ardından Başkan Töre'ye Alanya'nın en meşhur yöresel tadı gülüklü çorbası helvası ve badem kahvesi tattırıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'de Başkan Töre'yi ziyaret ederek ipek kozasından yapılmış çiçek motifini kendisine hediye etti. Başkan Yücel 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramında Osmanlı'nın Kıbrıs'ın fethinin 451. yılının kutlamaları için Başkan Töre'yi yeniden Alanya'ya davet etti.