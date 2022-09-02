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Giriş Tarihi: 2.9.2022 15:38 Son Güncelleme: 2.9.2022 18:18

KKTC’de mültecilere Türkçe kursu verildi

Yakın Doğu Üniversitesi’nin sosyal sorumluluk kapsamında, Mülteci Hakları Derneği ile iş birliğinde mültecilere Türkçe kursu verildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
KKTC’de mültecilere Türkçe kursu verildi

Yakın Doğu Üniversitesi'nin sosyal sorumluluk kapsamında, Mülteci Hakları Derneği ile iş birliğinde başlattığı mültecilere yönelik Türkçe kursu tamamlandı. KKTC'de mülteci konumunda bulunan bireylere ücretsiz olarak verilen ve 2 ay süren Türkçe kursundan 32 kişi yararlandı.

Mülteci Hakları Derneği, kurs programında eğitimleri üstlenen YDÜ öğretim üyelerini ziyaret ederek teşekkür etti. Mülteci Hakları Derneği tarafından, projeye verdikleri destek nedeniyle YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burak Gökbulut, Türkçe Hazırlık Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Funda Gezer Faslı ve Türkçe Hazırlık Okulu öğretim görevlisi Uz. Aslı Piro Rado'ya teşekkür belgeleri takdim edildi.

YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, çeşitli nedenlerle KKTC'de mülteci konumunda yaşamını sürdüren insanlara; sağlık, eğitim, sosyal yaşam, beslenme ve daha birçok konuda destek olan Mülteci Hakları Derneği ile iş birliği içerisinde verdikleri Türkçe kursundan mutluluk duyduklarını söyledi. Doç. Dr. Yeniasır, "Sosyal sorumluluk kapsamında tamamladığımız Türkçe kursunun ardından, gelecekte de Mülteci Hakları Derneği ile iş birliğine devam edeceğiz" dedi.

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KKTC’de mültecilere Türkçe kursu verildi
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