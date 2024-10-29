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Giriş Tarihi: 29.10.2024

KKTC’deki yenidoğan skandalında 1 bebek öldü

KKTC’deki yenidoğan skandalında 1 bebek öldü
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir hastanede yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 20 günlük bir bebek hayatını kaybetti. Başkent Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki bebeklerin mamalarına su yerine yanlışlıkla saf alkol koyulduğu ortaya çıktı. KKTC Sağlık Bakanlığı, 7 bebeğin fenalaştığını ve erken doğum sebebiyle kuvözde tedavi gören 20 günlük bir bebeğin öldüğünü, 6 bebeğin tedavi altına alındığını aktardı. Olayla ilgili 5 hemşire 3 gün süreyle tutuklanırken, vefat eden bebek, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in de katıldığı törenle toprağa verildi.
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KKTC’deki yenidoğan skandalında 1 bebek öldü
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