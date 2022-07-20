Haberler Yaşam Haberleri KKTC’nin Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 48’inci yıldönümü kutlandı
Giriş Tarihi: 20.7.2022 14:12 Son Güncelleme: 20.7.2022 15:14

KKTC’nin Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 48’inci yıldönümü kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 48’inci yıldönümü İstanbul’da Taksim Cumhuriyet Anıtında düzenlenen törenle kutlandı. Anıta çelenk konularak Barış harekatının Türkiye ve Kıbrıs insanları için öneminden bahsedildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
KKTC’nin Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 48’inci yıldönümü kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçiliği, saat 09.30'da Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 48'inci yıldönümü nedeniyle KKTC İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gaziler, çok sayıda üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının anıta çelenk bırakmasıyla tören başladı. Törene Çınar'ın yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tuğgenaral Hüseyin Aziz Çetinkaya, gaziler, emekli askerler ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, programda konuşan KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, Kıbrıslı Türklere ve Rumlara barış getiren, garantör anavatan Türkiye'nin cesaret ve kararlılıkla gerçekleştirdiği meşru müdahalesinin 48'inci yıl dönümü olduğunu söyledi.

Program, törene katılanların anıt önünde fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Maaş farkı ne zaman yatacak, ödenmeye başladı mı? 2022 zamlı memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2022 I ÖSYM tercih kılavuzu ile 2-4 yıllık TYT - AYT BÖLÜMLERİ: 2022 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Son dakika: FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı kaçıran isim belli oldu! Makam aracı ile Ermenistan'a götürmüş
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR:TOKİ ucuz konut başvuru nasıl yapılır, son başvuru ne zaman? İstanbul ve İzmir dahil 24 il ucuz konut fiyatları!
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA SORGULA || 2022 KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?
AÖF Anadolu Üniversitesi açıköğretim taban puanları! 2022 ÖSYM tercih kılavuzu ile AÜ AÖF taban puanları ve başarı sıralamaları
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Tahran'daki Üçlü Zirve'de çok net mesaj: Şer odaklarını Suriye'den söküp atacağız
Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda? D.Kiev FB maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi ve hangi kanalda?
Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar
ARKADAŞINA GÖNDER
KKTC’nin Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 48’inci yıldönümü kutlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA