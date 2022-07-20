KKTC’nin Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 48’inci yıldönümü kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçiliği, saat 09.30'da Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 48'inci yıldönümü nedeniyle KKTC İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gaziler, çok sayıda üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının anıta çelenk bırakmasıyla tören başladı. Törene Çınar'ın yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tuğgenaral Hüseyin Aziz Çetinkaya, gaziler, emekli askerler ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, programda konuşan KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, Kıbrıslı Türklere ve Rumlara barış getiren, garantör anavatan Türkiye'nin cesaret ve kararlılıkla gerçekleştirdiği meşru müdahalesinin 48'inci yıl dönümü olduğunu söyledi.

Program, törene katılanların anıt önünde fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.