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Giriş Tarihi: 6.3.2023 09:50 Son Güncelleme: 6.3.2023 10:10

KKTC’nin bütün deprem uzmanları panelde buluşuyor

KKTC’nin deprem konusunda uzman tüm bileşenleri 8 Mart’ta YDÜ’de düzenlenecek panelde buluşacak. “Kıbrıs’ın Deprem Gerçeği ve Yapılması Gerekenler” panelinde akademisyenler, oda başkanları ve deprem uzmanları KKTC’nin depremle mücadelesinde yol haritası oluşturacak. Halka açık olarak gerçekleştirilecek olan panel, YDÜ’nün resmi YouTube hesabından da canlı olarak yayınlanacak.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
KKTC’nin bütün deprem uzmanları panelde buluşuyor

YDÜ İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi'nin ev sahipliğinde Büyük Kütüphane Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu'nda gerçekleştirilecek olan panelde, Kıbrıs'ın deprem gerçeği masaya yatırılarak, yapılması gerekenler konusunda yol haritası oluşturulacak. 8 Mart'ta gerçekleştirilecek panelin açılış konuşmalarını YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu ve YDÜ İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş yapacak. Açılış konuşmalarının ardından iki oturumda tamamlanacak panel, bütün gün devam edecek.

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KKTC’nin bütün deprem uzmanları panelde buluşuyor
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