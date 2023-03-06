KKTC’nin bütün deprem uzmanları panelde buluşuyor

YDÜ İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi'nin ev sahipliğinde Büyük Kütüphane Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu'nda gerçekleştirilecek olan panelde, Kıbrıs'ın deprem gerçeği masaya yatırılarak, yapılması gerekenler konusunda yol haritası oluşturulacak. 8 Mart'ta gerçekleştirilecek panelin açılış konuşmalarını YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu ve YDÜ İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş yapacak. Açılış konuşmalarının ardından iki oturumda tamamlanacak panel, bütün gün devam edecek.