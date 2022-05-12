KKTC’nin en büyük camisinde sona yaklaşıldı

Yakın Doğu Üniversitesi'nin kendi mimar ve mühendisleri tarafından, Osmanlı mimarisinden esinlenerek tasarlanan 10 bin kişilik Dr. Suat Günsel Camii, 62 kubbe ve 6 minareye sahip. Kubbe ve minarelerinin altın renkli paslanmaz çelik krom kaplamaları tamamlanırken, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesindeki sanatçılar tarafından yapılan ve caminin 104 penceresini renklendiren vitrayları da tamamlandı.

62 kubbe ve 6 minareye sahip olan ve aynı anda 10 bin kişinin ibadet edebileceği Dr. Suat Günsel Camii'nin minare ve kubbelerinde kullanılan malzemelere yapılan anketle KKTC halkı karar vermişti. 2 bin 215 kişinin katıldığı ankette bin 344 kişi altın renkli paslanmaz çelik krom kaplama kullanılmasını tercih etti. Caminin dış yüzeyinde ise Kıbrıs adasına özgü beyaz taş kullanıldı.

Toplam 10 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Kıbrıs adasının en yüksek kapasiteli camisi olan Dr. Suat Günsel Camii, 36,8 metre yüksekliği ve 23,8 metre çapıyla adanın en büyük ana kubbesine de sahip. Ana kubbe, daha küçük çaplarda 61 adet kubbe ile çevreleniyor. Cami kısmında 27 adet kubbe ile 9 adet yarı kubbe; revak bölümünde ise 26 adet kubbe bulunuyor. Toplamda altı minareye sahip caminin dört minaresinin her biri 76,2 metre yüksekliğinde ve üç şerefeli. Her biri 56,45 metre yüksekliğindeki diğer iki minare ise iki şerefeli.