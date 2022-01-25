Klima için can verdi

Adana'da klimasını tamir ettiği komşusu tarafından hırsızlıkla suçlanan, 28 yaşındaki Murat T., çıkan tartışma sonucu İbrahim Koğa ile eşi ve oğluna kurşun yağdırdı; sonrasında da kaçtı. Göğsünden vurularak ağır yaralanan Koğa'nın, hastanedeki yaşam savaşı bir hafta sürdü. Hayatını kaybeden Koğa, toprağa verilirken katil zanlısı Murat T.'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KLİMA TARTIŞMASI

Olay, 18 Ocak'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Denizli Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; kliması bozulan İbrahim Koğa, tamiratı için komşusu Murat T.'den yardım istedi. Murat T., eve gelip klimayı tamir etti, ancak cihaz bir süre sonra yeniden arıza verince Koğa da bu kez servisi aradı. Servis çalışanlarından klimada bir parçanın eksik olduğu, arızanın da bundan kaynaklandığını öğrenen Koğa, Murat T.'nin evine gidip, onu hırsızlıkla suçladı.

ÖLDÜREN TESADÜF

İbrahim Koğa'nın; "Klimamdan malzeme çalmışsın. Utanmıyor musun?" çıkışına Murat T.'de karşılık verince; ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Koğa, hasmını darp etti; olay da diğer mahalle sakinlerinin araya girmesiyle daha fazla büyümeden önlendi. 'Dodo' lakabıyla tanınan Murat T., bir gün sonra Koğa'nın evinin bulunduğu sokaktaki kebapçıda yemek yerken, Koğa ve ailesiyle karşılaştı. Taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

KURŞUN YAĞDIRDI

Murat T., yanında taşıdığı silahı çıkartıp, kurşun yağdırdı. Zanlının tabancasından çıkan kurşunlar; İbrahim Koğa'nın göğsüne, eşi Hayat Koğa (45) ile oğlu Şehmuzcan Koğa'nın (18) ise bacağına isabet etti. Koğa ailesi kanlar içerisinde yere kalırken, saldırgan da kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de Murat T.'yi evinde yakaladı.

KURTARILAMADI

Emniyetteki sorgusunda; "Klimayı tamir ettim ama o beni hırsızlıkla suçladılar. Söylenildiği gibi parça çalmadım. Bana birden fazla kişi bıçakla saldırınca; kendimi korumak için ateş ettim" diye kendini savunan Murat T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Durumu ağır olan ve yoğun bakım ünitesinde tutulan İbrahim Koğa'nın yaşam savaşı ise, sadece bir hafta sürdü. Aniden fenalaşan Koğa, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Talihsiz adam, gözyaşları arasında toprağa verildi.