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Giriş Tarihi: 26.4.2022 11:39 Son Güncelleme: 26.4.2022 11:40

Klima motorunu böyle çaldı... Bu görüntüden yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Klima motorunu böyle çaldı... Bu görüntüden yakalandı

İstanbul’da bir iş yerinden 30 bin lira değerinde klima motorunu çalan bir kişi; Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından kısa sürede yakalandı. Tutuklanan hırsızın klima motorunu “Çek Çek” olarak adlandırılan kağıt toplama aracıyla çaldığı ve taşıdığı anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Kuştepe Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine ait 30 bin lira değerindeki klima motorunun çalınması üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Söz konusu iş yerine gelerek klima motorunu söken ve "Çek Çek" olarak adlandırılan kağıt toplama aracına koyarak olay yerinden kaçan Y.S..'nin açık kimliği kısa sürede tespit edildi. Y.S., Şişli İlçesi'ne bağlı İnönü Caddesi üzerinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. "Açıktan Hırsızlık" suçundan dolayı hakkında yasal işlem yapılan ve adliyeye sevk edilen Y.S. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Klima motorunu böyle çaldı... Bu görüntüden yakalandı
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