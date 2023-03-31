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Giriş Tarihi: 31.3.2023 17:53 Son Güncelleme: 31.3.2023 18:09

Klima tamircileri markete giren kadının üzerine düştü

İstanbul Kağıthane'de marketin kapısının üzerindeki klimayı tamir eden iki teknisyen markete giren bebekli kadının üzerine düştü. Üzerine iki teknisyen düşen kadın ve teknisyenler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Klima tamircileri markete giren kadının üzerine düştü

Gürsel Mahallesi'nde bulunan marketin çekme katında bulunan klimasındaki sorunu gidermek için gelen teknisyenler çalışmaya başladı. Tamiratın devam ettiği sırada 2 teknisyen ellerindeki klima malzemeleriyle birlikte yaklaşık 3 metreden aşağı düştü. Teknisyenler kucağındaki bebeğiyle markete girmek isteyen kadının üstüne düştü. Kadın ve iki teknisyen yaralandı.

Düşme sırasında annesinin koruduğu bebek olaydan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri elektrik çarpması sonucu kadının üzerine düşen teknisyenlerden birinin ayağının kırıldığı kadının isevücudunda ezikler nedeniyle ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

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Klima tamircileri markete giren kadının üzerine düştü
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