Klima tartışmasında kan döken zanlı tutuklandı

Adana'da klimasını tamir ettiği komşusu tarafından hırsızlıkla suçlanan, 30 yaşındaki M.T., çıkan tartışma sonucu İ.K. ile eşi ve oğluna kurşun yağdırdı; sonrasında da kaçtı. Göğsünden vurulan İ.K., hastanede yaşam savaşı verirken, bacağından vurulan anne ve oğluysa taburcu edildi. Gözaltına alınıp tutuklanan M.T. ise, "Ben sadece klimayı tamir ettim, parça çalmadım. Birden fazla kişi bana bıçakla saldırınca kendimi korumak için ateş ettim" diye kendini savundu.

YARDIM ETTİ DAYAK YEDİ

Olay, 18 Ocak'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Denizli Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; kliması bozulan İ.K.(43), tamiratı için komşusu M.T.'den yardım istedi. Klimacı M.T., eve gelip klimayı tamir etti, ancak cihaz bir süre sonra yeniden arıza verince İ.K. da bu kez servisi aradı. Servis çalışanlarından klimada bir parçanın eksik olduğu, arızanın da bundan kaynaklandığını öğrenen İ.K., M.T.'nin evine gidip, onu hırsızlıkla suçladı.

TESADÜFEN KARŞILAŞTILAR

İ.K.'nın; "Klimamdan malzeme çalmışsın. Utanmıyor musun?" çıkışına M.T. da karşılık verince; ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. İ.K., klimacıyı darp etti; olay da diğer mahalle sakinlerinin araya girmesiyle daha fazla büyümeden önlendi. 'Dodo' lakabıyla tanınan M.T., bir gün sonra İ.K.'nın evinin bulunduğu sokaktaki kebapçıda yemek yerken, İ.K. ve ailesiyle karşılaştı. Taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

AİLEYE KURŞUN YAĞDIRDI

M.T., yanında taşıdığı silahı çıkartıp, İ.K. ailesine kurşun yağdırdı. Zanlının tabancasından çıkan kurşunlar; İ.K.'nın göğsüne, eşi H.K. (45) ile oğlu Ş.K.'nın (18) ise bacağına isabet etti. Aile kanlar içerisinde yere kalırken, saldırgan da kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de M.T.'yi evinde yakaladı.

"KENDİMİ KORUMAYA ÇALIŞTIM"

Gözaltına alınan M.T., emniyetteki sorgusunda da; "Sadece klimayı tamir ettim ama o beni hırsızlıkla suçladılar. Söylenildiği gibi parça çalmadım. Bana birden fazla kişi bıçakla saldırınca; kendimi korumak için ateş ettim" dediği öğrenildi. M.T., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, anne ve oğlu taburcu edildi; yoğun bakımda tutulan İ.K.'nın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.